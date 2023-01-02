2022選舉投縣首件違反選罷法判決 男子網路貼文判刑3月褫奪公權1年

南投縣5合1選舉控告違反選罷法案件多，南投地院近日有第一件判決，王姓男子網路貼文被判刑3個月，褫奪公權1年。（記者陳鳳麗攝）

2023/01/02 17:00

〔記者陳鳳麗／南投報導〕5合1選舉已結束1個多月，南投縣選舉期間候選人提出違反選罷法的告訴案不少，第一件判決近日出爐！王姓男子因在臉書社團不實貼文指稱水里鄉永豐村長候選人游萬吉，欠其押金不還揚言叫人打他，被游控告違反選罷法，南投地院近日以違反選罷法的傳播不實罪名，判處有期徒刑3個月，褫奪公權1年。

判決書指出，王姓男子在去年9月14日晚間，明知南投縣水里鄉永豐村村長候選人游萬吉並未叫人打他，卻在其南投縣信義鄉之住處，以手機連上臉書平台之公開社團「信義鄉大小事」，刊登「游萬吉村長後選人 欠我押金不還揚言叫人打我請不要選他當村長此人必會害永豐村的安全」等公開貼文，游萬吉認為名譽受損，王男意圖影響選民投票使其不當選而提告。

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該案經南投檢方起訴後，南投地院法官快速審理，王男雖坦承犯行也有意願與游萬吉調解，但游萬吉在法官審理時表示不原諒王男，其手法對這次選舉造成很大影響，不答應和解。

王男的辯護律師曾向法官請求緩刑宣告，惟法官審酌王男未能與游男達成調解，且游男表明不原諒王男，為導正選舉風氣，不宜緩刑，另王男的行徑對於民主也有危害，判刑3月外再宣告褫奪公權1年。

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