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    離譜肇事逃逸 網友驚呼：有酒駕嫌疑

    黑車偏向追撞停在路旁白車。（圖擷取自「大寮五四三開講吶喊專用」）

    黑車偏向追撞停在路旁白車。（圖擷取自「大寮五四三開講吶喊專用」）

    2023/01/02 16:23

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市大寮區去年12月31日晚間發生一起肇事逃逸車禍，一輛黑車撞上停在路旁白色車輛，致白車掉落1、2公尺高邊坡，毀損嚴重，黑車的前保險桿掉落，但駕駛急欲離開未下車察看，網友驚呼「好誇張」、「有酒駕嫌疑」，警方將請車主到案說明。

    一名女子今天在臉書社群網站「大寮五四三開講吶喊專用」貼出影片及文字，內容顯示一輛黑車疑高速行駛偏向撞上停在路邊白色車輛，白色被推擠向前並掉落至1、2公尺高邊坡，但黑車駕駛沒有下車查看，倒退離去時黑車前保險桿掉落，駕駛仍加速離去。

    該名女子貼文求助，指控黑車肇事逃逸，「請經過的鄉民有看到該黑色車輛的車牌號碼，或是有錄到的監視畫面幫忙提供」。從畫面上可以看見有名機車駕駛在事發時經過，但沒有下車查看。

    網友說，「可能酒駕那有技術那麼差！」、「你的車幫他擋下了、不然下去的應該是他了⋯」、「傻眼」，多名網友建議報警調閱監視器查明。

    林園分局表示，去年12月31日晚間接獲通報，在大寮區內坑路有車禍發生，大寮所及交通分隊員警立即到場處理，全案已依規定測繪、照相處理。

    經警方調查，何姓駕駛將自小客停放於內坑路路邊，於8時49分遭另一台自小客由後方追撞，掉落邊坡，所幸無人受傷，而該車輛肇事後逕行駛離，警方調閱監視器已鎖定肇事車輛，將迅速通知肇事駕駛到案說明，依法偵辦。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    白車掉落1、2公尺高邊坡。（圖擷取自「大寮五四三開講吶喊專用」）

    白車掉落1、2公尺高邊坡。（圖擷取自「大寮五四三開講吶喊專用」）

    白車遭無妄之災，毀損嚴重。（圖由民眾提供）

    白車遭無妄之災，毀損嚴重。（圖由民眾提供）

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