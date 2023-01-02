女大生發文「被老師性騷」提醒同學 被點名教授提告求償全輸

檢方認為3名同學發文、留言，並未造成教授名譽受損，予以不起訴，教授不服聲請再議，被高雄高分檢駁回確定。（記者黃良傑攝）

2023/01/02 16:08

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄某科大專任教授被一名女大生在「Dcard」，以「被老師性騷擾」發文，描述被騷擾經過紓發心情，並提醒其他女生多注意防範，2名同班學生見文後留言，直接點名該系所教授名字及任職科系，教授憤向女大生等3人告妨害名譽，檢方認為3名同學發文、留言，並未造成教授名譽受損，予以不起訴，教授不服聲請再議，被高雄高分檢駁回確定。

該名教授告3名學生妨害名譽敗訴，心有不甘，再提民事求償共60萬元精神損失，高雄地院審理後，再判教授敗訴，表示經學校調查結果，認為教授教學方式造成學生不愉快，被告並無侵權，判3人免賠。

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判決書指出，被告女人生於前年2月底，認為遭教授性騷擾通報校方，她見申訴無下文，隔月在Dcard平台，以「被老師性騷擾」為名發文，詢問有沒有和她一樣在學校被老師性騷擾過的同學，她發言表示深受其擾，每天上學都要擔心遇到那個噁心的男老師，並抱怨投訴校方沒有用，提醒各位女生多多注意。

有同學見女大生發文後，在下方留言「姓O嗎」、「是某某系的OOO嗎」，因直接點名系所教授名字及任職科系，該名教授發現此則貼文後，對女大生及2名留言同學提告妨害名譽，檢方認為3名學生發文和留言，內容可受公評，並未造成教授名譽受損，予以不起訴處分，教授聲請再議，被高雄高分檢駁回確定。

法官調查發現，被教授提告的其中2名學生，曾向校方申訴遭教授性騷，性平會雖確認不構成性騷擾，但認定其教學方式恐有使部分學生有不舒服感受，提醒教授應針對教學方式調整，況且，女大生寄電郵給校方，表達對教務處回覆的不滿，將另循申訴途徑救濟，並未要求校方轉寄給教授，並無侵權、誹謗之意。

因教授確曾被女學生申訴性騷，已具備「不受歡迎」或「導致相當負面影響」等要件，對於學生以自身經驗為基礎，在Dcard貼文與留言，具有高度公益性及急迫性，就算未必與校方認定相同，屬於阻卻違法作為，判3名大學生免賠，全案可上訴。

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