毒蟲賴帳投宿中和探索 退房遭堵當街開槍釀1傷

警方則於今日將鄭男逮捕到案，現正偵訊中。（記者鄭景議翻攝）

2023/01/02 12:49

〔記者鄭景議／台北報導〕新北市中和區跨年夜晚間傳槍響！有毒品前科的鄭姓男子疑似與同樣有毒品前科的劉姓男子有毒品買賣糾紛，劉男糾眾於12月31日晚間鎖定鄭男行蹤，當街攔車抄起棍棒準備開打，豈料竟遭鄭男開槍反抗，劉男友人齊姓男子遭子彈打中左臂，送醫後無大礙，警方則於今日將鄭男逮捕到案，現正偵訊中。

據了解，劉、鄭雙方均非新北市本地人，雙方是在桃園市認識並從事毒品交易，疑似因鄭男賴帳，雙方產生糾紛，而鄭男避不見面，劉男則查出鄭男在跨年夜開溜至新北市中和，並投宿在探索汽車旅館，於是揪了3名同夥分乘2車前往尋仇。

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劉男一行人在中和區中和路、福祥路口堵到鄭男的汽車，劉男等人2車一前一後堵住鄭男去路，抄起棍棒下車準備開扁，怎料鄭男搖下車窗就往劉男方向開1槍，正好打到劉男身旁的友人齊男，鄭男見場面混亂，狠踩油門撞開前後2車往桃園方向逃逸。

劉男當下把受傷的齊男送往雙和醫院急救，所幸未傷及要害，生命無虞。警方循監視器鎖定鄭男，最終發現鄭男棄車於桃園某購物商場徒步逃亡，最終警方在桃園市將鄭男逮捕，並抄出改造手槍，現正進行偵訊中。

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警從犯嫌犯案車輛內起獲犯案改造手槍一把。 （記者鄭景議翻攝）

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