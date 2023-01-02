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    阿伯逛市場仆街濺血 這群人如和煦冬陽...

    阿伯逛市場跌跤，有熱心阿姨買了兩支登山杖送他穩住身軀。（警方提供）

    阿伯逛市場跌跤，有熱心阿姨買了兩支登山杖送他穩住身軀。（警方提供）

    2023/01/02 12:09

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市陳姓阿伯上週五逛市場時不慎跌倒濺血，民眾見狀有的人趕緊扶起，有人打119攔警車，還有一名阿姨乾脆自掏腰包買了兩支登山杖送他穩住身軀，最後員警見他體力不支唯恐他再度跌倒，索性直接載他回家，讓阿伯在寒冷的天氣裡，感受到像和煦冬陽般的溫暖。

    台中市第三分局正義派出所員警王鵬翔、劉文祥，當天中午巡經南區信義南街第三市場時，見有民眾向警車招手示意，立即停車關心，此時一名熱心婦人跑上前，指著1名坐在遠處長輩表示，剛才她注意到該名阿伯行動緩慢且腳步踉蹌，果然走沒幾步就看到他摔倒了還流血。

    此時有民眾見狀趕緊先把人扶起，也有人打119攔警車，她則是跑去買了兩支登山杖送給他穩定身軀，正擔心其無法獨自回家，就遠遠看見警車開過來立即上前招手示意，經查，70歲陳姓阿伯無法獨自久站，他卻稱從家裡走路來市場買東西，因說話有些含糊，員警費了一番功夫才聽懂其報出的身分證字號及住址。

    由於阿伯實在是體力不支，加上家人都在上班，對於員警送其返家的提議也欣然同意，返抵位在附近的熟悉家門後，阿伯看起來安心許多，對於員警及民眾的熱心頻頻表達謝意。

    警方提醒民眾，家中若有高齡長者務必多加留意看顧，若有疑似失智徵兆，也請立即就醫諮詢，家中長輩外出時，也可隨身攜帶證件或可供聯繫資訊，以備不時之需，同時呼籲民眾若在街頭發現疑似迷失長輩，也請不吝伸出援手，除上前關心也可通知警方，協助他們早日與家人團圓。

    警方最後直接以警車載阿伯回家。（警方提供）

    警方最後直接以警車載阿伯回家。（警方提供）

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