台中大叔偷機車趴趴走 23小時內被警「貓抓老鼠」捕獲

警方將林嫌送辦。（警方提供）

2023/01/02 10:47

〔記者許國楨／台中報導〕台中市有民眾元旦凌晨發現機車遭竊報案，警方根據車牌著手調閱監視器及行車軌跡，發現贓車在今天凌晨開始出現在市區移動，立即出動警網展開宛如「貓抓老鼠」圍捕，最後在案發23小時內，迅速將偷車贓當街追捕到案，失主也對警方的高效率感到喜出望外。

台中市第二分局文正派出所，1日凌晨3時許接獲葉姓民眾報案，表示停在住家附近的機車失竊，經確認非記錯停放位置，隨即調閱監視器畫面、失竊車輛車行軌跡紀錄，追查車輛去向，2日凌晨1點多，發現贓車恢復行駛並在市區移動，員警見機不可失，立即通報線上警網搜尋。

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期間警方與竊賊於市區道路幾度交錯，雙方上演猶如貓抓老鼠情節，後警方在近2時許於南區台中路與信義南街口，發現一名符合特徵的騎士，當機立斷迅速攔車，42歲的林姓竊贓當下驚慌失措，火速將贓車停放路邊停車格，一秒佯裝無事路人，仍被員警識破迅速上前逮人。

經查，聲稱在工地工作的林男身上沒有其他違禁品，也沒有相關的竊盜前科，他辯稱是臨時起意，看到該輛機車車鑰匙沒拔順手騎走，並在市區閒晃，期間曾回租住處休息，沒想到才騎出門就被盯上，警方則在訊後將全案依竊盜罪嫌送辦，並繼續追查林男是否騎乘該贓車犯案。

警方當街逮捕林嫌。（警方提供）

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