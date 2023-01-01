桃首件旁系血親DNA鑑定案 助失蹤13年男子年前落葉歸根

桃園市警局刑事鑑識中心與法務部法醫研究所合作，上月首度以旁系血親DNA，協助民眾尋獲失蹤13年的胞弟。（記者陳恩惠翻攝）

2023/01/01 18:50

〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃園市36歲張姓男子疑因職場霸凌、心情鬱悶於2009年2月過年期間離家出走，兄長報警失蹤人口請求協尋，13年來渺無音訊，受理的桃市警蘆竹分局不放棄，前年12月初再度關心訪視報案的兄長、鼓勵他接受DNA採集，藉以比對無名屍身分；市警局刑事鑑識中心日前據報，已尋得這名失蹤胞弟，而這也是桃市警局首次與法務部法醫研究所合作，透過採集旁系血親DNA比對無名屍資料庫，趕在農曆年前，讓祂能落葉歸根。

桃園市警局刑事鑑識中心2021年10月啟用「DNA暨化學鑑識實驗室」，除了提升DNA、PCR等核酸檢測技術外，也縮短送件距離、12小時內完成採驗、分析及比對，既能掌握時效也能強化科學辦案能力，同年次月即與法務部法醫研究所簽訂合作，加強失蹤人口協尋工作。

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桃市警局重視且積極執行「失蹤人口身分確認執行計畫」專案，其中，蘆竹分局2021年12月6日派員關心多年前曾報案協尋弟弟的張姓大哥，經同意採集DNA檢體並送往市警局刑事鑑識中心「DNA暨化學鑑識實驗室」鑑驗後，同時與法務部法醫研究所無名屍資料庫DNA比對鑑定。

蘆竹警方說，上個月經法醫研究所通知，桃園市首件以胞兄、旁系血親DNA的比對結果，證實與2021年間在蘆竹外社地區某草叢發現疑似疾病路倒送醫不治的無名男屍的DNA相符，也讓苦尋多年、長年煎熬的家屬於農曆年前了結一樁心事。

桃市警局表示，除了持續加強失蹤人口協尋工作之外，也希望民眾能多加利用「DNA暨化學鑑識實驗室」，若有任何問題，可隨時向就近的警察機關諮詢。

桃園市警局刑事鑑識中心2021年10月啟用「DNA暨化學鑑識實驗室」，除了提升DNA、PCR等核酸檢測技術外，也縮短送件距離、12小時內完成採驗、分析及比對，既能掌握時效也能強化科學辦案能力，同年次月即與法務部法醫研究所簽訂合作，加強失蹤人口協尋工作。（記者陳恩惠翻攝）

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