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    交通科技執法奏效 南投車禍死亡數3年連3降、創45年新低紀錄

    南投員警向社區民眾進行交通安全宣導。（記者謝介裕攝）

    南投員警向社區民眾進行交通安全宣導。（記者謝介裕攝）

    2023/01/01 12:21

    〔記者謝介裕／南投報導〕今是2023元旦假期，儘管天氣濕冷，但南投縣警察局交通隊交通安全宣導腳步仍未停歇，並就去年交通事故進行彙整、分析，結果發現去年因交通意外死亡人數再度降至43人，創下交通事故死亡數連3年遞減的目標，更顯得難能可貴。

    南投縣從1977年以來的20年期間，交通事故死亡人數都在100人以上，最多的死亡人數曾達204人，不過在警方加強交通法規宣導及教育後，交通事故死亡人數也才逐漸下降。

    南投縣警察局交通隊指出，最近3年來，平均每年交通事故案件約1萬8000件，大前年死亡數為56人，前年減至49人，去年更減到43人，不但車禍死亡人數連3年遞減，也創下南投交通史上45年來的新低紀錄。

    警方說，車禍死亡件數減少，除了是員警於社區、民間團體、公司行號，甚至走進校園向學童宣導交通安全等相關注意事項外，最重要的關鍵還是在於交通科技執法，將全縣13鄉鎮市51處易肇事路口（段）全部列管，並增設爆閃燈、AI影像辨識等科技設備，不論是超速、闖紅燈或違規停車、未依標誌、標線及號誌指示行駛等違規情節，均無法逃過其開拍取締，無形中也養成民眾更好的守法觀念，均是交通事故死亡數銳減的主因。

    惟在送走虎年，今日迎來兔年元旦的第一天，警方前往南投、草屯等社區辦理交通宣導時，也特別強調，「新年頭、舊年尾」正是各行各業吃尾牙的時候，呼籲民眾一定要遵守「酒後不開車、開車不喝酒」規定，並多加利用縣內計程車業者提供代駕服務，相關聯絡資訊在縣府官網、警察局交通隊官網都可查詢，共為交通安全盡分心力。

    南投縣警察局交通隊組長李安景（右）向社區民眾進行交通安全宣導。（記者謝介裕攝）

    南投縣警察局交通隊組長李安景（右）向社區民眾進行交通安全宣導。（記者謝介裕攝）

    南投縣警察局公布縣內各鄉鎮市易肇事路口路段表。（記者謝介裕翻攝）

    南投縣警察局公布縣內各鄉鎮市易肇事路口路段表。（記者謝介裕翻攝）

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