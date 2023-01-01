台中市29官警陞職 局長蔡蒼柏退休前授階

台中市警局長蔡蒼柏替29名陞職官警授階。（市警局提供）

2023/01/01 12:14

〔記者許國楨／台中報導〕台中市警局在上月底局務會報中舉行陞職人員共29人授階儀式，由即將在今年一月中旬退休的局長蔡蒼柏親為同仁配掛階級章，以表彰陞職人員榮譽，同時也表達祝賀之意，蔡強調，陞職是責任的加重，期許同仁在新的工作崗位繼續發揮所長，共同維護台中良好治安。

為鼓勵員警辛苦付出及對治安的打拚，台中市警局就去年下半年退休或職務調整遞移職缺統案檢討完竣，其中陞職職缺包括三線一星、二線四星、二線三星、二線二星及一線四星職務。

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經統計，二線四星陞職三線一星平均年資為8年10個月，二線三星陞職二線四星為11年11個月，二線二星陞職二線三星為11年2個月，二線一星陞職二線二星為8年1個月，另一線三星陞職一線四星為21年3個月，相當不容易。

局長蔡蒼柏表示，因警察人員人數眾多而職缺有限，陞職實屬不易，各級官警除需兼備品德操守、專業能力、工作績效外，更需經過多年在職場上兢兢業業付出與努力，始能獲得陞職機會，此次陞職一線四星職務人員中計有3人基層年資超過30年才榮陞巡佐等職務。

尤其基層員警全年無休風雨無阻，每日默默執勤、擔服街坊巡邏、守望、犯罪偵查及維護善良風俗，全天候守護市民的生命財產安全，特別表達感謝並肯定同仁的付出。

台中市警局長蔡蒼柏替29名陞職官警授階。（市警局提供）

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