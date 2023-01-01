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    騎士停等平交道不斷衝撞遮斷器 最高罰2.4萬

    騎士停等平交道，在列車通過之際，不斷催油門衝撞前方遮斷桿。（民眾提供）

    騎士停等平交道，在列車通過之際，不斷催油門衝撞前方遮斷桿。（民眾提供）

    2023/01/01 12:39

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕昨天下午3點許，1部機車行經台南仁德區保安的中正路段平交道，等候火車通過時，騎士一直摧油門，往前衝撞遮斷器，讓目擊民眾看到後心驚膽跳，影片PO上網，罵聲四起，有的抨擊「趕跨年嗎？連命都不要了」；對此，歸仁警分局則表示，該行為恐違反道路交通管理處罰條例第43條規定，最高可罰2.4萬元。

    由於騎士的行為很詭異，有網友質疑是否當時精神狀況不好，可能毒駕或酒駕，鐵路警察則指出，最高可罰12萬元，並當場移置保管該車輛，以及吊扣其駕駛執照1年至2年。

    歸仁警分局副分局長林逸新說，道路交通管理處罰條例第43條規定，在道路上以其他危險方式駕車，可處新台幣6000元以上，2.4萬元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛。

    另外，影片中該騎士超越停止線，停於周圍網狀線上，將依道路交通管理處罰條例第60條規定，處新台幣900元以上、1800元以下罰鍰。

    林逸新呼籲駕駛，行經鐵路平交道應減速慢行，看到看守人員表示停止、警鈴已響、閃光號誌顯示，或遮斷器開始放下時，行人與車輛均禁止進入平交道區域。此時車輛並應停止於停止線前等待列車通過，千萬不要搶快通過，以免遭致危險。

    鐵路警察局台南分駐所副所長江育皇提到，汽機車駕駛人，駕駛汽機車經測試檢定，有酒精濃度超過規定標準，或吸食毒品、迷幻藥、麻醉藥品及其相類似管制藥品之一情形時，機車駕駛人處新台幣1.5元以上、9萬元以下罰鍰。

    而汽車駕駛人可處新台幣3萬元以上、12萬元以下罰鍰，並均當場移置保管該汽機車及吊扣其駕駛執照1年至2年。附載未滿12歲兒童或因而肇事致人受傷者，並吊扣其駕駛執照2年至4年。致人重傷或死亡者，吊銷其駕駛執照，並不得再考領。

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