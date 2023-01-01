跨年寒夜南警奮力騎3輪車 原來背後有故事
2023/01/01 09:43
〔記者王俊忠／台南報導 〕三輪車跑不快，上面坐著帥警察，但「波麗士」大人出勤，怎麼不是開巡邏車或騎警用機車呢？原來是台南熱心的員警當起代駕，幫忙在跨年寒夜迷路、衰弱的9旬老翁把三輪腳踏車騎回家的洋蔥小故事。
據了解，昨（12月31）日深夜10點許，台南市警二分局中正派出所警員吳嘉佩、邱黃秉義駕駛巡邏車執行勤務時，在市區中華西路與府前一街口發現1名年邁的老阿伯，老伯牽著1輛三輪腳踏車，步伐不穩的走在中華西路臨安橋上，員警見狀隨即上前關切。
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經詢問得知90歲的錢姓老翁因年邁、記憶力衰退，且有些輕微失智，無法向員警清楚表明其身分、也無法敘述其住家在何處，所幸員警在老翁身上發現身分證件，考量當時夜已深且氣溫寒冷，老翁身體狀況恐無法再騎三輪車，決定幫助他回家。員警先將老翁扶上巡邏車後，邱黃秉義則親自跨上三輪車幫老翁把車子騎回中西區大埔街的家中。
南市警二分局表示，老翁已年邁且有點虛弱，當時天氣寒冷，員警擔心老翁可能無法獨自騎乘三輪車回家，才出此下策。邱黃秉義說，從警以來第1次騎乘三輪車略顯生疏，騎著三輪車感覺有點費力。但員警把老翁送回家安頓好後，老翁口中不斷說著「太感謝你們了！」，讓員警心中也倍感溫暖。