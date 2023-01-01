跨年寒夜南警奮力騎3輪車 原來背後有故事

警員邱黃秉義幫九旬老翁把其三輪腳踏車騎回家。（警方提供）

2023/01/01 09:43

〔記者王俊忠／台南報導 〕三輪車跑不快，上面坐著帥警察，但「波麗士」大人出勤，怎麼不是開巡邏車或騎警用機車呢？原來是台南熱心的員警當起代駕，幫忙在跨年寒夜迷路、衰弱的9旬老翁把三輪腳踏車騎回家的洋蔥小故事。

據了解，昨（12月31）日深夜10點許，台南市警二分局中正派出所警員吳嘉佩、邱黃秉義駕駛巡邏車執行勤務時，在市區中華西路與府前一街口發現1名年邁的老阿伯，老伯牽著1輛三輪腳踏車，步伐不穩的走在中華西路臨安橋上，員警見狀隨即上前關切。

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經詢問得知90歲的錢姓老翁因年邁、記憶力衰退，且有些輕微失智，無法向員警清楚表明其身分、也無法敘述其住家在何處，所幸員警在老翁身上發現身分證件，考量當時夜已深且氣溫寒冷，老翁身體狀況恐無法再騎三輪車，決定幫助他回家。員警先將老翁扶上巡邏車後，邱黃秉義則親自跨上三輪車幫老翁把車子騎回中西區大埔街的家中。

南市警二分局表示，老翁已年邁且有點虛弱，當時天氣寒冷，員警擔心老翁可能無法獨自騎乘三輪車回家，才出此下策。邱黃秉義說，從警以來第1次騎乘三輪車略顯生疏，騎著三輪車感覺有點費力。但員警把老翁送回家安頓好後，老翁口中不斷說著「太感謝你們了！」，讓員警心中也倍感溫暖。

南市二分局員警在市區中華西路遇到跨年寒夜牽三輪腳踏車走的年邁體弱老翁，幫老翁把腳踏車騎回家。（警方提供）

南市二分局員警帶年邁的九旬老翁回家。（警方提供）

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