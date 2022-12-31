拉K上熱炒店遭拒竟開槍 2嫌落網

中和警方4時許在台北市南港區逮捕張姓犯嫌，並於車內起獲作案用的改造手槍。（記者闕敬倫翻攝）

2022/12/31 21:16

〔記者闕敬倫／新北報導〕新北市中和區街頭今（31）日凌晨驚傳槍響，29歲張姓男子與25歲張姓友人疑「拉完K」後，一同前往中和路某熱炒店打算吃宵夜，卻被店家拒絕，隨後情緒失控，竟涉嫌掏槍對空開一槍洩憤，接著2人各自逃逸。警方獲報後擴大追查，先在附近停車場找到張姓友人，破窗壓制帶回，再循線到台北市南港逮獲張嫌，起出改造手槍，警詢後依槍砲彈刀、恐嚇罪嫌送辦。

今天凌晨12點多，中和警分局接獲報案，中和路某熱炒店家指稱有人開槍，警方立即呼叫警網啟動攔截圍捕，1點半循線在永和區中正路305巷停車場發現作案車輛。

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駕駛面對攔查仍欲開車離開，甚至意圖衝撞，且現場發出疑似槍聲，員警遂對車射擊11槍。

警方依法對車輛破窗，並壓制駕駛控制現場，隨後確認身分是開槍男子的張姓友人，並在車上查獲4箱爆竹及1根棒球棍。

據了解，派出所王姓巡佐因徒手破窗，導致右手大拇指遭玻璃劃傷，其他人員均無傷勢。

中和警方調閱監視器追人，發現涉張男逃逸途中換乘車輛，跑到北市南港區一帶，專案小組4點多前往南港路一段搜索，在一處停車格發現犯嫌車輛，當場逮捕張姓犯嫌，並於車內起獲作案用的改造手槍。

警方調查，犯嫌張男與張姓友人有多項前科，張男疑因吸食K他命情緒不穩，2人前用熱炒店想用餐，因接近休息時間，遭店家婉拒接待，因而失控拿出槍枝對空鳴擊。

張男2人經警方偵訊後，全案依槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇罪嫌移送新北地檢署偵辦；中和警分局表示，將持續深入追查槍枝及毒品來源。

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29歲張男與25歲友人疑拉完K後，前往中和路某熱炒遭拒情緒失控，對空開槍洩憤，警方4小時內連逮2人，起出一把改造手槍，詢後依槍砲彈刀、恐嚇罪嫌送辦。（記者闕敬倫翻攝）

警方調查，犯嫌張男與張姓友人有多項前科，張男疑因吸食K他命情緒不穩，2人前用熱炒店想用餐，因接近休息時間，遭店家婉拒接待，因而失控拿出槍枝對空鳴擊。（記者闕敬倫翻攝）

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