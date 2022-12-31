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    直接把車手載到派出所 優秀運將助警逮人

    在英勇司機的協助下，警方及時逮捕到車手，幫遭騙老翁保住50萬元老本。（記者黃淑莉翻攝）

    在英勇司機的協助下，警方及時逮捕到車手，幫遭騙老翁保住50萬元老本。（記者黃淑莉翻攝）

    2022/12/31 12:35

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕斗六警分局公正派出所日前成功逮捕一名詐騙集團車手，背後英雄是一位66歲計程車司機，機警查覺搭車的22歲廖姓男子疑是車手，將車子開到派出所門口，廖男查覺不對下車拔腿就跑，仍遭司機及員警逮住。

    斗六分局副分局長黃仁男表示，事件發生在12月29日下午1點多，公正派出所值班員警聽到門外有人高喊「有車手」，趕緊外出查看，發現一名中年男子正在追捕一名年輕男子，加入追捕行列，追逐數10公尺成功逮住年輕男子。

    警方進一步調查，66歲計程司機在高鐵雲林站搭載廖嫌前往古坑，在待候時看見廖嫌向一名70多歲老人家收錢，覺得有異，回程時繞道將計程車開到公正派出所，廖嫌見車子停在派出所門口，打開車門後下車狂奔。

    警方從廖嫌背包內查獲50萬元現金，廖嫌一直辯稱是自己的錢，員警詢問錢的來源，廖嫌回答從ATM領取，但每疊鈔票上都有紙張捆綁，廖嫌無法辯解才坦承。

    70多歲老翁接獲警方通知趕到派出所，才驚覺自己遭詐騙，50萬元老本失而復得，頻頻向見義勇為的計程車司機及員警道謝。

    黃仁男表示，為感謝計程司機機警、英勇協助，警方頒獎感謝，同時也提醒民眾，類似假檢警、健保卡及身分證件遭冒用等詐騙手法，常見年長的長輩受騙，家中若有年長者應多加留意，以免遭詐。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    計程車司機警覺發現車上乘客疑為車手，將車子開到派出所門口，車手（黑衣者）下車拔腿就跑，司機（紅衣者）上前追捕。（記者黃淑莉翻攝）

    計程車司機警覺發現車上乘客疑為車手，將車子開到派出所門口，車手（黑衣者）下車拔腿就跑，司機（紅衣者）上前追捕。（記者黃淑莉翻攝）

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