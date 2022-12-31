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    桃市中低收入戶明起可申請熱水器遷移或更換補助1萬2

    消防隊員進行居家訪視，檢查民眾住家使用熱水器的環境是否安全。（記者周敏鴻攝）

    消防隊員進行居家訪視，檢查民眾住家使用熱水器的環境是否安全。（記者周敏鴻攝）

    2022/12/31 12:31

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府消防局明年度編列100萬元經費，補助民眾遷移或更換安裝不當或型式不對的熱水器，明起開放低收、中低收入戶優先申請到明年2月底，每戶最高可獲補助1萬2000元；至於一般戶，須待低收、中低收入戶申請後尚有餘額，明年3月1日起才開放申請，每戶最高補助3000元。

    消防局第一大隊長賴志忠說，內政部統計今年全國共發生17起一氧化碳中毒事故，造成3人死亡、40餘人送醫，事故件數已較去年的45件大幅下降。

    消防局持續宣導安裝瓦斯熱水器須遵守「要安全品牌」、「要正確型式」、「要安全安裝」、「要定期檢修」、「要保持通風」5原則，也編列100萬元預算，補助民眾遷移或更換熱水器。

    賴志忠說，優先補助對象為低收、中低收入戶，明起可洽住家附近的消防分隊登記，消防隊員進行居家訪視後，再由民眾聘僱合格的熱水器廠商施作，經消防局審核申請文件後即核發補助款，最高每戶1萬2000元。

    低收、中低收入戶申請補助後，消防局統計若還有餘額，才會開放一般戶於明年3月1日起申請，每戶最高補助3000元。

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