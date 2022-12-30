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    高雄酒駕1年破萬件 元旦3天連假啟動酒駕大執法

    高市警局將於元旦3天連假展開取締酒駕大執法。（記者黃佳琳翻攝）

    高市警局將於元旦3天連假展開取締酒駕大執法。（記者黃佳琳翻攝）

    2022/12/30 15:43

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄市今年A1車禍死亡人數全國第一，高市警察局統計，今年1月至本月25日，高市酒駕案件已達10383件，比去年同期增加965件，為了扼止酒駕惡習，市警局已通令各分局，在元旦3天連假執行取締酒駕大執法。

    經統計，今年1月至12月25日，高雄發生酒後駕車肇事354件，較去年同期422件，減少68件（少16%）、酒後駕車取締10383件，較去年同期取締9427件，增加956件（多9.2%），市警局指出，在強力取締及落實宣導工作下，酒駕事故較去年同期有顯著下降，警方仍將持續強化取締酒後駕車作為。

    隨著疫情趨緩、時序漸涼，市民聚會飲酒或冬令進補漸多，市警局針對易發生酒後駕車事故地點及餐廳、小吃部、KTV、舞廳、酒店、夜店等附近路段為重點，以規劃「多點式路檢」、「重點區域巡守」等部署方式，以4至6人組成線上機動攔查警組，來回梭巡並針對疑似酒駕車輛，加強攔查、舉發及取締，並以汽車攔查取締為重點，加強取締酒後駕車行為。

    市警局也呼籲餐飲業者負起社會責任，主動協助飲酒顧客代叫計程車或鼓勵使用代駕，客人若不配合店家可通報警方到場即時攔阻，針對酒駕肇事必定依法重罰，同車乘客、車主也會同步告發。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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