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    助潤寅詐貸2.9億！前合庫董座廖燦昌被求量重刑

    曾任合庫金控、第一金控董事長的廖燦昌。（資料照）

    曾任合庫金控、第一金控董事長的廖燦昌。（資料照）

    2022/12/30 10:43

    〔記者王定傳／台北報導〕紡織貿易商潤寅公司負責人楊文虎、王音之夫妻涉以假財報，向合作金庫等12家銀行詐貸470億元，台北地檢署追查，當時的合庫董事長廖燦昌等高層，涉嫌配合潤寅集團提高授信額度，造成合庫受有呆帳損失約2億9065萬元；此外，台灣中小企業銀行南京東路分行業務人員劉麗雪，亦配合楊文虎、王音之夫妻詐貸，害台企銀損失美金1500萬元，台北地檢署今日依違反銀行法等罪，起訴廖燦昌等14人。

    檢方並斥責廖燦昌罔顧公司治理及金融秩序，僅因私人交際情誼，多次配合王音之需求交辦下屬，甚至在明知潤寅集團已有還款來源非買受人的交易異狀時，無視鉅額受信風險，指示下屬撥款，置專業倫理於不顧，犯後否認犯行，並以分層負責及尊重下屬專業為由，把責任推給下屬，毫無悔意，請法院從重量刑。

    今日被起訴者除廖燦昌外，還有當時合庫受信管理部協理、前副總經理黃伯川，合庫受信管理部協理的陳世卿、程天祥，受信管理部第四科科長吳援才，受信管理部第四科副科長董芳蘭，受信管理部第四科經辦楊智慧，合庫雙連分行經理陳淑華、陳秀貞、李綉美、江惠芳，雙連分行襄理陳敏祥、雙連分行專員莊雅萍共13人；台企銀部分僅劉麗雪被起訴。

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