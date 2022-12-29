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    首頁　>　社會

    家屬質疑帶公車司機下跪？台中警方：誤會了

    警方澄清說，陳姓司機是押解到地檢署時，行經死者家屬身旁，突然下跪道歉，並非警方帶他去道歉。（資料照）

    警方澄清說，陳姓司機是押解到地檢署時，行經死者家屬身旁，突然下跪道歉，並非警方帶他去道歉。（資料照）

    2022/12/29 22:01

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市豐原客運公車的陳姓司機27日深夜於北區路口左轉時涉嫌撞上正要過馬路的一家三口，李姓年輕母親與1歲幼兒慘死，伊拉克籍季姓丈夫倖存，其胞兄Hemin Ismael Azeez今天發文質疑，警察帶肇事司機到倖存者面前（下跪），「除了故意要來測試你的耐心及憤怒，我不知道該怎麼解讀」、「違反常理」；台中市警二分局澄清，當時是帶陳姓駕駛去見檢察官進行相驗等法律程序，押解至地檢署時，於偵訊室外見到家屬，陳姓駕駛突然下跪，不是警方故意帶去，家屬誤會了。

    Hemin Ismael Azeez針對這車禍提出5項質疑，最後一項質疑車禍發生翌日（28日），陳姓司機在醫院往生室對死者家屬道歉、下跪，他認為，警察（安全部門）很糟糕，「帶著這個殺死我們家人的肇事者，來到倖存者及死者面前，希望我們可以接受他們的道歉，這個對我們來說，是完全違反常理的」。

    他強調，警察帶肇事者陳姓公車司機來下跪道歉，「除了故意要來測試你的耐心及憤怒，我不知道該怎麼解讀這樣的行爲」。

    對此，台中市警局二分局澄清指出，12月28日11時20許，台中地檢署檢察官，中國醫藥大學附設醫院地下室往生室，進行相驗與複訊程序，於12時45分許全案相驗與複訊完畢後，員警依檢察官指示，將陳姓司機從偵訊室，押解到地檢署辦理後續程序（10萬元交保）；此時家屬也在偵訊室門外等候，陳男行經家屬旁，突然向家屬鞠躬致意，現場死者父親與陳男短暫對話後，陳男突然情緒激動而下跪，員警等他們對話完後，立即依法將陳男押解至地檢署，過程一切依法行政，絕無帶陳男向家屬道歉之事。

    二分局強調，體諒家屬悲傷心情，警察會耐心向家屬，解釋台灣警方事件處理流程，避免因資訊不對稱造成誤解，並會盡全力協助一切事宜。

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