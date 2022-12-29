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    中科三期開發有變數 法院裁定停止執行

    台中后里農民認為七星園區的環評程序有瑕疵，聲請停止執行獲准。（資料照）

    台中后里農民認為七星園區的環評程序有瑕疵，聲請停止執行獲准。（資料照）

    2022/12/29 21:18

    〔記者吳政峰／台北報導〕環保署2018年通過科技部中部科學園區第三期發展區（七星園區）環評，但許金水等5位居民不服，興訴要求撤銷，一審勝訴，全案上訴終審期間，居民再出招，聲請停止執行（類似假處分），最高行政法院認為主張有理，29日裁准停止執行原處分。

    行政院國家科學委員會（現改制科技部）提出中科三期（后里基地-七星農場部分，七星園區）開發計畫環境影響說明書，經環保署2006年7月31日公告審查結論，有條件通過環評審查。當地居民不服，提起行政訴訟，勝訴確定。

    中科管理局補充資料後，環保署2010年9月2日再次公告審查結論，有條件通過環評審查，無須進行第二階段環評。當地居民不滿，再度提起行政訴訟，雙方於2014年8月8日達成訴訟上和解，和解內容包括環保署承諾依法院判決意旨辦理環評程序等。

    中科管理局編製第二階段環評書初稿，由科技部於2016年7月22日轉送環保署審查，環保署2018年11月6日公告審查結論，通過第二階段環評審查。居民猶仍不服，三度提起行政訴訟，訴請撤銷環評處分。

    一審台北高等行政法院判許金水等5位聲請人勝訴；中科管理局與環保署不服判決，2022年8月15日提起上訴，現由最高行政法審理中。

    許金水等5位聲請人111年11月7日再度出招，向法院聲請停止執行環保署處分，並聲明要求該處分於本案訴訟判決確定前，停止其效力、執行及程序之續行。

    最高行政法院認為，本件原處分的合法性顯有疑義，許金水等人聲請停止執行原處分，合乎法定要件；而原處分已經一審判決撤銷，可認原處分合法性顯有疑義，故裁准許金水等人聲請案；在一審判決被廢棄前，應停止執行原處分。本案由最高行政法院第一庭承審，成員為審判長吳東都、法官洪慕芳、許瑞助、王俊雄、侯志融。

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