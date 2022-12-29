打死借住家中友人 暴走男被起訴

林男倒臥產業道路，消防分隊接獲報案將他送醫。（翻攝資料照）

2022/12/29 22:37

〔記者陳鳳麗／南投報導〕林姓男子借住在南投縣仁愛鄉劉姓友人家裡，今年9月因弄壞劉男機車不修理等因素，遭劉男暴打，由田男載到廬山的工寮，林男後來倒臥產業道路，送醫傷重不治。南投檢方今天將在押的劉男以傷害致死罪嫌起訴，而載林男到工竂的田男曾被死者家屬質疑共犯，檢方認為罪嫌不足，予以不起訴處分，死者家屬若有意見，可向台中高分檢聲請再議。

起訴書指出，死者林男與劉男、田男是朋友，林男沒有住處，暫住劉男家住，當農業臨時工，今年9月12日上午，林男、劉男、田男及另名友人在劉男家喝酒，劉男不滿林男工作態度，也不滿林男弄壞他的機車不修理，自認對林男照顧有加，林男卻私下對他有抱怨，兩人發生口角，爆發肢體衝突。

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劉男徒手毆打林男頭部臉部，拿竹棍揮打林男左耳一下，林男坐上田家小貨車副駕駛座後，他又打了林男左臉約10下，造成林男嘔吐、嘴角流血。田男開車把林男載到廬山某工寮，當天下午，林男走出工寮上廁所，倒臥在工寮下方產業道路，被送醫救治，隔天晚上傷重不治。

法醫師解剖鑑定，發現林男左側顴骨瘀傷、左耳部擦瘀傷、上下嘴唇瘀傷及裂傷、枕部頭皮皮下組織出血、左側硬腦膜下腔出血、左側少量蜘蛛網膜下腔出血、腦部水腫、腦幹出血等多處傷害。

林男家屬認為劉男根本是要置人於死地，凶殘把人往死裡打，但檢察官認為，劉男與林男平常關係良好，事發前兩人也沒有任何糾紛，劉男雖曾以竹棍揮打林男，但只有1下，未持其他凶器毆打或傷害林男，難認劉男有殺人或重傷害之故意。

田男載林男到工寮前，林男曾下車走到雜貨店，一進門就踉蹌摔倒，還讓老闆攙扶走出，過程被監視器拍到。死者家屬曾質疑田男是共犯，檢察官認為，沒有證據證明田男有何傷害林男的行為，無法僅因田男開車搭載林男離去的事實，即認為田男有何殺人或重傷害致死的犯行，因此予以不起訴處分。

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