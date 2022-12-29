竹縣民眾要求停止開發垃圾處理設施 告縣府敗訴

「新竹縣促進民間參與高效能垃圾處理設施投資BOO案」屢生爭議，在地方座談會時，民眾堅決誓死抗爭到底的立場，有14位民眾請求法院停止開發，台北高等行政法院認為這提告沒有理由，判決敗訴，可上訴，圖為2020年地方座談會的畫面。（資料照，記者廖雪茹攝）

2022/12/29 19:31

〔記者溫于德／台北報導〕新竹縣曾建龍等14位民眾，請求法院作成新竹縣政府命公司停止實施開發高效能垃圾處理設施，同時求償24萬元，台北高等行政法院認為這14人提告沒有理由，判決敗訴。可上訴。

判決指，新竹縣政府為解決垃圾問題，2019年10月8日辦理「新竹縣促進民間參與高效能垃圾處理設施投資BOO案」，打算透過引進民間資金及技術，興建熱處理設施處理廢棄物，經審議，2020年5月6日由台鎔公司擔任最優申請人。

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後來，台鎔公司依政策公告，另成立興建營的專案公司、即翰陽公司，並與新竹縣政府簽訂開發案，再提出環差報告送請新竹縣政府由環評委員會會議審議。

但曾等14位民眾得知公司不「擬就」提出環境影響說明書，是在規避環評，於是透過「公民告知書」，要求新竹縣政府應執行職務。

由於新竹縣政府2020年10月26日並未命公司應提出環說書，而是實質審查環差報告，再作成限期補見再審的決議，曾等14人決定提起訴訟，請求法院作成新竹縣政府命公司停止實施開發高效能垃圾處理設施，同時求償24萬元。

北高行認為，無論台鎔或翰陽公司均已實施環評，並取得開發許可，曾等14位民眾提告沒有理由，判決敗訴。

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