台中市區道路狂飆到150公里 判刑3月

台中地院認定郭姓男子，嚴重危害人車安全，破壞社會安寧秩序，耗費社會成本，判處徒刑3月，可易科罰金9萬元。（記者張瑞楨攝）

2022/12/29 16:07

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市年僅25歲的郭姓男子，今年7月駕駛自小客車，與駕駛身分不詳的黑色BMW自小客車，在台中市梧棲區中二路飆車競速，還一度併排行駛，2車時速最高飆到150公里，引來人潮圍觀，台中地檢署認為郭男享受車輛之性能及高速行駛，卻嚴重危害路上人車來往安全，破壞社會安寧秩序，耗費社會成本加以起訴，不過，台中地院考量其坦承犯行，依「共同犯妨害公眾往來安全罪」判刑3月，可易科罰金9萬元與上訴。

判決書指出，有妨害自由前科的郭男，今年7月10日凌晨3時許，與車牌號碼不詳的黑色BMW自小客車（駕駛身分不詳），2車分別佔據梧棲區中二路內一車道及內二車道，一同併排由北往南高速出發，2車以最高150公里的速度競速，引來人車圍觀，警察事後依錄影畫面調閱車牌，將郭男移送法辦。

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台中地檢署認為，郭男「為享受車輛之性能及高速行駛過程中之速度感」，與黑色BMW的身分不詳駕駛，共同犯下妨害公眾往來安全罪，將郭男提起公訴。

台中地院認為，郭男明知飆車競駛，嚴重危害路上人車來往安全、破壞社會安寧秩序，仍駕車於道路競飆，又因飆車行為取締困難，警察機關常需動用大批警力以求有效遏阻，耗費社會成本甚鉅，犯罪的危害不輕，又有妨害自由前科，但考量已坦承犯行，犯罪後態度尚佳，「共同犯妨害公眾往來安全罪」可處5年以下徒刑、拘役或1萬5000元罰金，法官判處徒刑3月，可易科罰金與上訴。

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