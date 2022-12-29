為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台中市區道路狂飆到150公里 判刑3月

    台中地院認定郭姓男子，嚴重危害人車安全，破壞社會安寧秩序，耗費社會成本，判處徒刑3月，可易科罰金9萬元。（記者張瑞楨攝）

    台中地院認定郭姓男子，嚴重危害人車安全，破壞社會安寧秩序，耗費社會成本，判處徒刑3月，可易科罰金9萬元。（記者張瑞楨攝）

    2022/12/29 16:07

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市年僅25歲的郭姓男子，今年7月駕駛自小客車，與駕駛身分不詳的黑色BMW自小客車，在台中市梧棲區中二路飆車競速，還一度併排行駛，2車時速最高飆到150公里，引來人潮圍觀，台中地檢署認為郭男享受車輛之性能及高速行駛，卻嚴重危害路上人車來往安全，破壞社會安寧秩序，耗費社會成本加以起訴，不過，台中地院考量其坦承犯行，依「共同犯妨害公眾往來安全罪」判刑3月，可易科罰金9萬元與上訴。

    判決書指出，有妨害自由前科的郭男，今年7月10日凌晨3時許，與車牌號碼不詳的黑色BMW自小客車（駕駛身分不詳），2車分別佔據梧棲區中二路內一車道及內二車道，一同併排由北往南高速出發，2車以最高150公里的速度競速，引來人車圍觀，警察事後依錄影畫面調閱車牌，將郭男移送法辦。

    台中地檢署認為，郭男「為享受車輛之性能及高速行駛過程中之速度感」，與黑色BMW的身分不詳駕駛，共同犯下妨害公眾往來安全罪，將郭男提起公訴。

    台中地院認為，郭男明知飆車競駛，嚴重危害路上人車來往安全、破壞社會安寧秩序，仍駕車於道路競飆，又因飆車行為取締困難，警察機關常需動用大批警力以求有效遏阻，耗費社會成本甚鉅，犯罪的危害不輕，又有妨害自由前科，但考量已坦承犯行，犯罪後態度尚佳，「共同犯妨害公眾往來安全罪」可處5年以下徒刑、拘役或1萬5000元罰金，法官判處徒刑3月，可易科罰金與上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    北市街頭飆車釀1死 酒駕主嫌還想奪警槍被聲押禁見
    2022/11/16 17:10

    北市街頭飆車釀1死 酒駕主嫌還想奪警槍被聲押禁見
    沿山公路飆車集團競速吵死人 潮州警送辦33車
    2022/10/07 15:29

    沿山公路飆車集團競速吵死人 潮州警送辦33車

    女星曝家族問題 直播保健品一夜爆賣
    屏185甲線飆仔出沒吵死人 警方祭「小蜜蜂」蒐證取締
    2022/09/29 17:51

    屏185甲線飆仔出沒吵死人 警方祭「小蜜蜂」蒐證取締
    市區狂飆釀1死2傷「德東飆車王」正面照曝光
    2022/09/20 14:13

    市區狂飆釀1死2傷「德東飆車王」正面照曝光

    你理財理你 退休金不僅要存更要理
    社會今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播