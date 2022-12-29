黃明昭南下苗栗視導精進警紀與掃黑作為 喊話汰除不適任警察

警政署長黃明昭今（29）日率隊南下苗栗縣警察局，召開精進警風紀作為與掃黑專責隊視導座談會。（苗栗縣警察局提供）

2022/12/29 16:13

〔記者彭健禮／苗栗報導〕警政署長黃明昭今（29）日率隊南下苗栗縣警察局，召開精進警風紀作為與掃黑專責隊視導座談會，他提醒警察同仁注意自身操守及言行舉止，落實「警紀警辦」原則，必要時斷然汰除不適任員警，並強調掃黑是維護治安最重要的工作，對於幫派組織活動及暴力犯罪幕後幫派組織深入追查，廣蒐相關不法事證，從嚴究責。

因前一陣子警察風紀問題接連爆發，黃明昭也重申重整警紀，提醒警察同仁潔身自愛，如有違法違紀情事，均須破除情面追究到底，以維護警察風紀；成立掃黑專責隊是因應黑道幫派危害，強調情資整合加速打擊掃蕩黑幫，針對轄內發生之聚眾鬥毆或暴力事件，絕對從速、從嚴偵辦，深化情蒐、縝密分析，追出幕後黑手，溯源刨根斷金流。

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苗栗縣警察局表示，為有效澈底淨化轄區治安，將持續針對黑道幫派經營、圍事之行業場所實施強力掃蕩，並結合縣府實施第三方警政，以刑事及行政處分雙管齊下，阻斷幫派分子經濟來源，絕不容許黑道、幫派及暴力犯罪等非法行為影響民眾生活，讓鄉親能安居樂業；也將精進警察風紀作為，透過加強員警法治教育及強化勤務督導作為，主動積極查處，落實「警紀警辦」，斷然汰除不適任員警，以維警察團隊之榮譽。

警政署長黃明昭今（29）日率隊南下苗栗縣警察局，召開精進警風紀作為與掃黑專責隊視導座談會。（苗栗縣警察局提供）

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