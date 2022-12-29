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    首頁　>　社會

    阿公用孫子名義砸200萬保費 兒子私改要保人險坐牢

    阿公擔心付出的200萬保費飛走，讓兒子去改保單要保人，結果害兒子差點坐牢。示意圖。（資料照）

    阿公擔心付出的200萬保費飛走，讓兒子去改保單要保人，結果害兒子差點坐牢。示意圖。（資料照）

    2022/12/29 14:17

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕吳姓阿公用兩個孫子的名義幫老伴買利率變動型還本終身保險，但兒子媳婦鬧分居，孫子也被媳婦帶走，阿公擔心已繳200萬元的保費變成一場空，於是讓兒子去更改要保人，結果兒子未經老婆同意就找理專變更，被高雄地院依偽造文書罪判徒刑3月、緩刑2年。

    判決指出，吳姓男子和張女婚後生下2子，2017年7月間，吳男的父親用兩個孫子名義，替老伴買了利率變動型還本終身保險，保費雖然是阿公出錢，但要保人是兩個小孫子，受益人是阿嬤。

    隔年10月，吳、張兩人感情生變，張女帶著兩個小孩離家後，阿公擔心已繳200萬元的保費變成一場空，於是叫兒子去找媳婦，把要保人名字改回來，結果吳男沒有經過妻子和兩個小孩同意，就找保險理專把要保人改成自己名字。

    張女收到保險公司傳來的簡訊，才知道自己和兩個小孩被「除名」，氣得報警提告；高雄地院審理時，吳男坦承更改要保人，但他拿出與張女的對話紀錄，強調自己是得到對方的授權才去更改，且兩個小孩都未滿20歲，保費也不是他們付的，不認為有影響到他們的權益。

    但法官檢視對話紀錄後，認為張女是在表達雙方應相互尊重，並及為2個小孩利益著想的態度處理相關保險事宜，沒有同意讓吳男去改保單，但考量吳男和小孩間的親子關係，加上他也沒有任何前科，因此依成年人故意對兒童犯行使偽造私文書罪判徒刑3月，緩刑2年，須參加法治教育2場次，可上訴。

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