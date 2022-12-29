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    首頁　>　社會

    警追查學甲槍擊案 破獲改造槍彈工廠逮2嫌遇意外氣爆

    台南永康警方破獲隱身嘉義東石魚塭工寮的改造槍彈工廠，起出仿克拉克非制式手槍1支、子彈50顆、大量槍枝零組件等證物。（記者劉婉君攝）

    台南永康警方破獲隱身嘉義東石魚塭工寮的改造槍彈工廠，起出仿克拉克非制式手槍1支、子彈50顆、大量槍枝零組件等證物。（記者劉婉君攝）

    2022/12/29 14:07

    〔記者劉婉君／台南報導〕台南學甲88槍槍擊案發生迄今，主嫌洪政軍、涉開槍的槍手孔祥志2嫌仍在逃，台南警方掃蕩追緝黑槍，昨（28）日下午在嘉義縣東石鄉一處魚塭工寮破獲改造槍彈工廠，逮捕2名通緝犯，查扣仿克拉克非制式手槍1支、子彈50顆、大量槍枝零組件等。台南市警察局長方仰寧表示，雖然2嫌排除與學甲槍擊案有關，但有助於斷絕洪、孔2嫌的可能奧援。

    警方偵辦過程中，還發生疑似火藥粉塵及瓦斯爐引發氣爆的意外，讓現場的專案小組幹員嚇了一大跳，幸好當時現場已經蒐證完畢，且無人在屋內，未造成任何傷亡，消防人員獲報趕赴現場見大陣仗警力，一度還誤會發生警匪衝突。

    台南永康警方針對沿海魚塭可疑犯罪分子實施清查，經過1個多月的追查，掌握41歲的戴姓槍砲通緝犯躲藏在嘉義東石的一處魚塭工寮，並涉及改造槍、彈牟利，專案小組昨天會同霹靂攻堅小組前往搜索，一舉逮戴嫌與23歲的林姓妨害自由通緝犯，起獲仿克拉克非制式手槍1支、子彈50顆、槍管半成品4支、已灌通槍管28支、空子彈300顆及約650公克愷他命等，全案訊後依違反槍砲及毒品條例罪嫌移送地檢署偵辦。

    專案人員調查，戴嫌於2017年因改造槍械被逮，判刑7年6個月，遭到雲林地檢署通緝，林嫌於今年6月因妨害自由被台中地檢署通緝。戴嫌表面上從事養蚵行業，實際卻涉嫌改造槍枝及子彈販售牟利，由於該處魚塭與學甲槍擊案有地緣關係，掌握戴嫌行蹤及相關犯罪事證後，報請嘉義地方法院核發搜索票進行攻堅。

    方仰寧表示，學甲槍擊案發生後，警方已全面動員清源，積極佈線追查相關可疑藏匿地區與對象，因此破獲該起製造改造槍枝工廠，呼籲民眾多協助注意周遭可疑人事物，隨時向警方通報。

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