夫妻載2兒出門發生死亡車禍 肇事原因是「一隻蟲子」

肇事的車輛。（民眾提供）

2022/12/29 12:24

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣溪湖鎮上個月發生一起離奇車禍，一對夫婦載2名兒子上班、上學，負責開車的妻子疑因受到驚嚇撞上路邊圍牆，造成後座的丈夫彈起撞車頂，送衛福部彰化醫院急救不治。今天傳出這起車禍肇事的主因係因有蟲子飛進車內，造成妻子驚嚇，因此失控撞到圍牆。

這起「疑因蟲子引發的死亡車禍」近日在溪湖警分局引起熱議，因為最近天冷，車內、車外溫差大，許多駕駛習慣不開冷氣，直接打開車窗，若車外的蟲子飛進車內，極容易引發駕駛驚嚇，造成不可預知的意外。

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溪湖警表示，車禍發生在今年11月30日上午，途經溪湖鎮河東路，車頭偏左撞上路邊一座宮廟的圍牆，車子因撞擊而震動，坐在副駕駛座後方座位的25歲丈夫受傷致死，坐在後座的孩子也肢體多處擦傷、小腿骨折，但駕駛人無恙。

現年27歲的妻子向警方供稱，意外發生當下，有一隻像小飛蛾的昆蟲停在她的手臂，她受驚嚇，手抖了一下，車子就失控了。

警方從車頂凹陷，研判車子自撞時，男子從後座彈起撞上車頂，再加上醫師檢查男子頸椎因撞擊導致嚴重受傷進而傷害中樞神經系統，造成休克致死，家屬對死因無異議。

警方提醒駕駛人，白天車內暖和，蚊子、昆蟲會飛進車內，駕駛人一定要停車驅趕昆蟲或打蚊子，千萬不要一邊開車一邊趕蟲，後座駕駛人必須繫上安全帶，萬一車輛撞擊可減輕傷害。

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