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    亡羊補牢？台中公車撞死學霸母與幼子 中市警局今起大執法

    台中公車27日撞死學霸母與幼子，中市警局今天（30日）起，針對未禮讓行人等違規「大執法」。（警方提供）

    台中公車27日撞死學霸母與幼子，中市警局今天（30日）起，針對未禮讓行人等違規「大執法」。（警方提供）

    2022/12/29 13:00

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市豐原客運公車於本月27日深夜，撞上走斑馬線過馬路的一家三口，造成30歲李姓年輕學霸母親與1歲幼兒慘死，伊拉克籍季姓丈夫輕傷倖存，肇事原因尚須進一步鑑定，不過，此案未減速、未禮讓行人屬實，台中市警今天（29日）展開大執法，全面重點取締汽機車於路口不減速、不禮讓行人等違規。

    中市警局交通大隊強調，27日深夜豐原客運公車左轉彎時，未遵守路口減速「慢看停」的駕駛，撞上行人穿越道上行走的一家三口，造成母親及嬰兒不幸辭世的憾事，為展現捍衛行人路權，提升行人通行道路安全性，中市警即日起，加強行人路權大執法。

    中市警方重點取締項目，包括「搶越行人穿越道」（不禮讓行人）、「闖紅燈」、「未依號誌指示左轉彎」等違規項目，於易肇事地點強化編排執法。

    至於這起死亡案的肇事路口，中市北區學士路與英才路口，平時交通流量大，附近有中國醫藥大學與附設醫院，行人、求診患者、醫療人員需行經此路口，學士路要左轉英才路方向，卻未設左轉燈，導致擬左轉的汽機車，常搶快左轉導致危險，不過，此路口並非中市的「十大易肇事路段」，其車禍件數，也未達「20大」、「30大」。

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