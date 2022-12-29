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    抨擊年代董座練台生官商勾結 前立委梁牧養判賠百萬

    前立委梁牧養抨擊年代集團董事長練台生官商勾結，遭屏東地院判賠百萬。（資料照）

    前立委梁牧養抨擊年代集團董事長練台生官商勾結，遭屏東地院判賠百萬。（資料照）

    2022/12/29 10:58

    〔記者李立法／屏東報導〕前立委梁牧養因為在網路上公開指稱年代集團董事長練台生「官商勾結」、「情色媒介」等，遭練台生提告求償，雖梁牧養辯稱是對公益之事評論，但屏東地院審理後，認為梁牧養的批抨缺乏根據，已超出言論自由範圍，侵害練台生名譽，應賠償100萬元，並在報紙頭版刊登法院判決主文，同時撤下網路相關貼文及影片，可上訴。

    梁牧養因其經營的悠客馬術渡假村遭屏縣府裁罰違規，去年接連以發行「火大爆報」、宣傳車遊街、網路YouTube頻道直播等力式，抨擊前屏東縣長潘孟安官商勾結、貪污、私生活不檢點等，潘孟安不滿名譽受損憤而提告求償，屏東地院去年判梁牧養敗訴，應賠償180萬元、登報道歉並移除網路平台上不實貼文及影片。

    梁牧養也因為此案而槓上年代集團董事長練台生，在網路上抨擊練台生「官商勾結」、「情色媒介」等，指練台生憑藉其掌握媒體優勢與政界進行不正當利益交換，取得屏東土地開發標案；練台生不滿梁牧養污衊他的人格，不法侵害他的名譽權，遂提告求償300萬元，並登報澄清及撤下網路上不實言論。

    梁牧養則辯稱，他是基於其他媒體報導或針對涉及公益之事項加以評論，並無不法。

    屏東地院認為，梁牧養的言論缺乏根據，卻刻意以夾論夾敘方式，包裝成新聞報導，使人混淆誤信，侵害練台生的人格權及名譽權，衡量全案情狀，梁牧養應賠償100元萬，並在自由時報等三報中之一報，於頭版刊登練台生勝訴之法院判決主文1日，並撤下網路上相關po文及影片。

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