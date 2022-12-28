為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    司法便民搶頭香！最高行政法院啟用「主文簡訊、Ｅmail」秒通知

    最高行政法院今搶得頭香，推出重大便民措施，啟用「主文簡訊、Ｅmail」秒通知訴訟當事人的服務。（記者楊國文攝）

    最高行政法院今搶得頭香，推出重大便民措施，啟用「主文簡訊、Ｅmail」秒通知訴訟當事人的服務。（記者楊國文攝）

    2022/12/28 21:38

    〔記者楊國文／台北報導〕最高行政法院今天（28日）啟用「主文簡訊、Email通知服務」，領先全國各法院，希望實現透明的司法與便民目標。

    最高行政法院指出，當司法案件終結時，只要民眾在法院留有電郵信箱、手機號碼，該院將主動發送通知訊息告知，讓訴訟當事人立即知悉案件終結及裁判結果，今日下午正好做出今年度第2件大法庭裁定，首度採行此新制，「秒告知」當事人。法界人士認為，這是重大便民措施，在最高行政法院顯現出成效後，其他法院很可能會跟進。

    最高行政法院指出，訴訟當事人欲知悉訴訟結果，通常必須查看法院公告處、自行聲請提供線上案件進度查詢服務，或經法院郵寄主文通知紙本、裁判書，才能得知訴訟案件終結，效能上不夠即時。

    有鑑於此，最高行政法院想出便民措施，決定採行以簡訊、Email等更加快捷方式，將經宣示或公告的裁判主文，上傳司法院主文公告查詢系統後，隨即透過中華電信固定門號（0911510401）、司法院電子郵件主機發送「最高行政法院○年度○字第○號裁判主文已上傳，請至司法院主文公告網查詢」通知訊息，至該案裁判書應受送達人提供的手機門號和Email中，讓心繫訴訟結果的當事人可以在第一時間迅速查知最高行政法院裁判結果，大幅提升便民效率。

    由於最高行政法院大法庭今天（28日）正好做出今年度第二件裁定，立即採行此新制告知當事人。

    這件送交大法庭以統一見解案，是當事人如不在行政法院所在地居住，為該當事人利益，在計算法定期間時，原本就應該扣除「在途期間」，若當事人已聘請律師，計算在途期間應以何為計算標準？

    大法庭今天下午做出裁定，即「當事人或訴訟代理人（律師）的住居所，均不在行政法院的所在地，且訴訟代理人有特別代理權者，於計算法定期間所應扣除的在途期間，以當事人或訴訟代理人的住居所計算在途期間『短者』為據」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    國語日報非公帑捐助 最高行政法院判教育部處分撤銷確定
    2022/11/30 21:26

    國語日報非公帑捐助 最高行政法院判教育部處分撤銷確定
    高中妹遭偷吻申訴性騷擾 長大後沒撤回就算有效
    2022/08/13 19:49

    高中妹遭偷吻申訴性騷擾 長大後沒撤回就算有效

    女星曝家族問題 直播保健品一夜爆賣
    胡志強不服「黨職併公職」溢領163萬元應繳還 打官司敗訴確定
    2022/07/28 18:58

    胡志強不服「黨職併公職」溢領163萬元應繳還 打官司敗訴確定
    大學師涉性騷擾不服性平會處分興訟 最高行政法院搖頭
    2022/06/04 13:39

    大學師涉性騷擾不服性平會處分興訟 最高行政法院搖頭

    啤酒花Ｘ洗髮精 清涼舒爽頂級享受
    法官槓上銓敘部 要求兼職年資併計法官俸級被駁回
    2022/05/07 20:26

    法官槓上銓敘部 要求兼職年資併計法官俸級被駁回
    二審逆轉！聲請停執追徵32億黨產 國民黨敗訴確定
    2022/04/28 20:26

    二審逆轉！聲請停執追徵32億黨產 國民黨敗訴確定
    社會今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播