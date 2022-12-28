小黃運將6天未到班 房東報警開門驚見中風倒地

徐姓男子中風倒在獨自租住套房6天，房東多日不見他出入，緊急報警才發現，送醫救回一命。（記者陳恩惠翻攝）

2022/12/28 18:11

〔記者陳恩惠／桃園報導〕獨自租住在桃園市大園區的徐姓男子開計程車為生，近來寒流襲台，房東與鄰居多日未見他出入，敲門也沒回應，緊急報警。警方向車行查詢發現，徐男至少6天未到班，趕緊請房東開鎖，驚見他倒在地上無法動彈，消防救護員檢傷研判應是中風，送醫救回一命。

大園分局指出，房東26日深夜11點到三菓所報案說，多日未見58歲徐姓男房客出入，無論打電話、LINE或到套房敲門均無回應，擔心房客出意外。警員蘇承宇、張興全陪同到場敲門也沒回應，聯繫車行獲知徐男已6天沒上班，員警請房東拿鑰匙開門，進門只見徐男倒在地上奄奄一息、無法動彈，員警趕緊拿棉被幫他保暖，通知救護員到場。

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119勤指中心說，26日晚間11點24分接獲報案，房客倒臥套房的地板上無法動彈，立刻派遣第三救災救護大隊竹圍分隊1輛救護車2名救護員到場協助，發現徐姓男子有意識但四肢無力，無法清楚表達不舒服之處，不過血糖穩定，給予救護處置後送敏盛醫院救治。

據報，到院照顧的徐男家屬說，徐男有心血管疾病，可能因天氣變化大才會出意外，幸好房東機警和員警、救護員熱心協助，及時救了徐男一命。

大園警方會同房東開門，發現徐男倒地無法起身，通知救護員到場協助。（記者陳恩惠翻攝）

大園警方和消防局竹圍分隊救護員將徐男送醫。（記者陳恩惠翻攝）

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