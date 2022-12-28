痛批周玉蔻、蔡玉真造謠滾床單 張淑娟哽咽：痛不欲生

前中國小姐張淑娟今天至北檢開庭。（記者王定傳攝）

2022/12/28 13:01

〔記者王定傳／台北報導〕前中國小姐張淑娟在選前接連遭名嘴周玉蔻、蔡玉真爆料，指她早年捲入台北市長蔣萬安父親蔣孝嚴晶華緋聞案，張淑娟不甘無端受辱控告周、蔡兩人妨害名譽，台北地檢署今日首度開庭傳喚張淑娟作證釐清，庭訊進行約一個多小時結束，張淑娟受訪時數度哽咽說，她把名聲看得比生命還重要，卻遭無端造謠，這段時間「痛不欲生」、「從來沒有活得這麼痛苦，每一天、每一秒活下去，對我來說都是折磨」，幸好有親友與網友支持才能撐下來。

張淑娟受訪時表示，她從25歲當選「中華民國」小姐，代表國家出國比賽，贏得國際小姐第二名，還有最受歡迎獎的榮譽，自己把好名聲看得比生命還重要，這些年來她全力以赴的守護好名聲、戰戰兢兢地活著。

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張淑娟說：「從9月中開始，周玉蔻與蔡玉真在網路、臉書、節目，從含沙射影到公開指名道姓，說我是緋聞案滾床單的女主角，但因為不是我，所以我覺得痛不欲生，我提出聲明，她們還是繼續攻擊，我沒有看過這樣子的人，因為我不認識她們，平生素昧，怎麼可以這樣子攻擊一個人？」

張淑娟說：「把人家衣服脫光了丟到大街上，腳筋都砍斷，要跟我說對不起，如果你有女兒、媽媽、姐姐或妹妹，將心比心，你想一想我這三個月是怎麼活下來的？」「她們怎麼可以出國去玩？怎麼可以安心？怎麼可以在節目上繼續講話？」

她並說：「我覺得殺人不過頭點地，但是你們把頭砍了，你們綁架的是我們的名節，你知道綁架殺人是很大的罪？怎麼可以在電視上十幾天綁架一個人的名字？所有華人電視網路都看得到我的照片」。

張淑娟說，周玉蔻連她按鈴提告，都要來霸凌，更未對她道歉，只是對著空氣鞠躬道歉，根本不知道跟誰道歉；她說：「我覺得有一個人可以如此泯滅人性，超越人的底線，台灣社會是沒有辦法接受的，她應該接受真正的考驗跟檢查，有沒有資格再做媒體人」。

張淑娟並感謝這段時間對她伸出援手的親友，以及到她臉書留言喊加油、要活下去的陌生網友，並希望檢察官還她清白與公道。

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