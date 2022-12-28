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    加油！3歲男童遭母與同居人凌虐一度瀕死 已能睜眼自主呼吸

    3歲男童慘遭生母與其同居人凌虐一度瀕死，全身是傷送彰基急救，彰化縣長王惠美前往關心。 （縣府提供）

    3歲男童慘遭生母與其同居人凌虐一度瀕死，全身是傷送彰基急救，彰化縣長王惠美前往關心。 （縣府提供）

    2022/12/28 12:06

    〔記者湯世名／彰化報導〕振奮！長期遭生母與其同居人凌虐的3歲男童，上月間全身是傷送彰化基督教醫院急救，因腦出血重度昏迷瀕死，昏迷指數一度只剩3，住院至今已逾1個月，所幸在醫護的悉心照料及各界為他集氣下，終於在今天傳來好消息，彰基指出男童已睜開眼睛，並拔掉氧氣面罩、能自主呼吸，對於「痛」已產生感覺，但仍需在加護病房持續觀察。

    這名男童戶籍在新竹，上月底在彰化縣受虐，持續1個月來彰化縣府與新竹縣等各界都高度關切此事，彰化縣長王惠美也曾親自到醫院探視，希望他能度過難關。

    據了解，男童的母親離婚後，再認識陳姓男友並同居，同居期間男童經常被凌虐，直到今年11月才搬回到彰化縣老家。根據檢警調查，11月25、26日因管教問題，男童被生母用衣架暴打，同居人則是用腳踹踢男童的頭部，男童頭部還撞擊地面，導致全身傷痕累累及腦出血。27日男童被緊急送醫急救，全身是傷陷入昏迷，立即轉往彰基兒童醫院急救，送醫時已瞳孔放大、重度昏迷瀕死，與死神拔河，醫護人員發現其全身「沒有一處是完整的」，痛罵下重手的親人。

    彰基神經外科部主治醫師張尚文指出，所幸經過醫療人員急救與照料，躺在彰基加護病房至今1個多月的男童，已經張開眼睛、並拿掉氧氣面罩，對痛也有感覺，生命跡象逐漸穩定，腦壓也恢復正常，不過目前仍需醫療照護，仍不適宜安置，相信一定能讓男童好轉，呼籲各界集氣陪他度過難關。

    3歲男童慘遭生母與其同居人凌虐瀕死，全身是傷送彰基急救，各界前往關心。 （縣府提供）

    3歲男童慘遭生母與其同居人凌虐瀕死，全身是傷送彰基急救，各界前往關心。 （縣府提供）

    彰基神經外科部主治醫師張尚文指出，男童經過醫療人員急救與照料已經張開眼睛，能自主呼吸，呼籲各界集氣陪他度過難關。（記者湯世名翻攝）（記者湯世名攝）

    彰基神經外科部主治醫師張尚文指出，男童經過醫療人員急救與照料已經張開眼睛，能自主呼吸，呼籲各界集氣陪他度過難關。（記者湯世名翻攝）（記者湯世名攝）

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