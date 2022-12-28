被指蔣孝嚴緋聞案女主角 張淑娟告周玉蔻首度開庭

前中國小姐張淑娟今日至北檢開庭。（記者王定傳攝）

2022/12/28 11:45

〔記者王定傳／台北報導〕前中國小姐張淑娟在選前接連遭名嘴周玉蔻、蔡玉真爆料，指她早年捲入台北市長蔣萬安父親蔣孝嚴晶華緋聞案，張淑娟不甘無端受辱，在國民黨籍台北市議員王鴻薇陪同下赴台北地檢署，爆哭怒控周、蔡妨害名譽，此時周現身串場，意外與王爆發金句連連的精彩舌戰。關於張淑娟提告一案，北檢今天早上10時30分首度傳喚張到庭，她步入地檢署時不發一語。

今年9月16日，張淑娟到北檢按鈴提告時哭說，「周、蔡2人利用媒體霸凌弱勢，霸凌一個沒有麥克風聲音的人，你們這樣的新聞素質，我覺得不OK，我不是誹聞女主角，也沒有「滾床」，不要消費我，妳（指周玉蔻）憑什麼在網路上擷取我的照片，東說西說，如果你們有深仇大恨，不要對著我來」。

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張淑娟先前聲明表示，她自幼在眷村長大，在華航任職期間參選中華民國小姐，從來不是名媛，也從未以名媛自居，鮮少參與外界社交活動，2017年2月自台塑退休後，潛心習畫，今年取得東海美術研究所碩士學位，相關不實指控，不僅毀人名節，也破壞她多年平靜的生活。

針對張淑娟的指控，周玉蔻則在張淑娟按鈴提告離開北檢時，在後方追著張淑娟，不斷向張「道歉」；周玉蔻之後還對著媒體鏡頭不斷表示，「我們報導有錯誤，我道歉」，但她話鋒一轉，反批王鴻薇利用張淑娟作為政治工具，王鴻薇也不甘示弱反嗆周，雙方妳一言，我一語，唇槍舌戰互不相讓，意外在北檢外上演「兩個女人的戰爭」。

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