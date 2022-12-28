為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    被指蔣孝嚴緋聞案女主角 張淑娟告周玉蔻首度開庭

    前中國小姐張淑娟今日至北檢開庭。（記者王定傳攝）

    前中國小姐張淑娟今日至北檢開庭。（記者王定傳攝）

    2022/12/28 11:45

    〔記者王定傳／台北報導〕前中國小姐張淑娟在選前接連遭名嘴周玉蔻、蔡玉真爆料，指她早年捲入台北市長蔣萬安父親蔣孝嚴晶華緋聞案，張淑娟不甘無端受辱，在國民黨籍台北市議員王鴻薇陪同下赴台北地檢署，爆哭怒控周、蔡妨害名譽，此時周現身串場，意外與王爆發金句連連的精彩舌戰。關於張淑娟提告一案，北檢今天早上10時30分首度傳喚張到庭，她步入地檢署時不發一語。

    今年9月16日，張淑娟到北檢按鈴提告時哭說，「周、蔡2人利用媒體霸凌弱勢，霸凌一個沒有麥克風聲音的人，你們這樣的新聞素質，我覺得不OK，我不是誹聞女主角，也沒有「滾床」，不要消費我，妳（指周玉蔻）憑什麼在網路上擷取我的照片，東說西說，如果你們有深仇大恨，不要對著我來」。

    張淑娟先前聲明表示，她自幼在眷村長大，在華航任職期間參選中華民國小姐，從來不是名媛，也從未以名媛自居，鮮少參與外界社交活動，2017年2月自台塑退休後，潛心習畫，今年取得東海美術研究所碩士學位，相關不實指控，不僅毀人名節，也破壞她多年平靜的生活。

    針對張淑娟的指控，周玉蔻則在張淑娟按鈴提告離開北檢時，在後方追著張淑娟，不斷向張「道歉」；周玉蔻之後還對著媒體鏡頭不斷表示，「我們報導有錯誤，我道歉」，但她話鋒一轉，反批王鴻薇利用張淑娟作為政治工具，王鴻薇也不甘示弱反嗆周，雙方妳一言，我一語，唇槍舌戰互不相讓，意外在北檢外上演「兩個女人的戰爭」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    周玉蔻、王鴻薇「舌戰」起源… 張淑娟告周明早首開庭
    2022/12/27 14:33

    周玉蔻、王鴻薇「舌戰」起源… 張淑娟告周明早首開庭
    周玉蔻「鞠躬道歉」張淑娟沒用......北檢選舉專組分案查辦
    2022/10/11 12:36

    周玉蔻「鞠躬道歉」張淑娟沒用......北檢選舉專組分案查辦

    女星曝家族問題 直播保健品一夜爆賣
    太多人檢舉？周玉蔻臉書發文功能被封鎖
    2022/09/28 16:27

    太多人檢舉？周玉蔻臉書發文功能被封鎖
    周玉蔻誣指張淑娟挨告 柯志恩：資深媒體人應謹守第四權本分
    2022/09/28 12:04

    周玉蔻誣指張淑娟挨告 柯志恩：資深媒體人應謹守第四權本分

    啤酒花Ｘ洗髮精 清涼舒爽頂級享受
    周玉蔻爆料風波 NCC：收30多件檢舉 若違規會究責
    2022/09/27 13:59

    周玉蔻爆料風波 NCC：收30多件檢舉 若違規會究責
    評周玉蔻事件 朱立倫：要被消滅的是NCC
    2022/09/27 11:44

    評周玉蔻事件 朱立倫：要被消滅的是NCC
    社會今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播