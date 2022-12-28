裝甲兵遭戰車砲塔重擊死亡 連長涉過失致死罪緩起訴

第八軍團戰車砲塔撞死士兵案屏東地檢署偵結，胡姓連長涉過失致死罪，緩起訴處分。（記者葉永騫攝）

2022/12/28 10:48

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東地檢署偵辦陸軍第八軍團裝甲第五六四旅於111年7月21日進行「聯勇操演」時，二兵全若堯遭戰車砲塔重擊死亡案，承辦檢察官鍾佩宇業偵結，認定胡姓連長未依規定使軍事訓練役人員執行需具證照或簽證之勤務，具有過失並導致全若堯死亡，涉犯陸海空軍刑法第76條第1項第5款、刑法第276條之過失致死罪，然考量胡姓連長已與被害人家屬和解，經被害人家屬同意而予以緩起訴處分，以勵自新。

檢方指出，陸軍第八軍團裝甲第五六四旅於111年7月21日，在屏東縣恆春鎮三軍聯訓基地進行「聯勇操演」，當日上午8時10分許執行「主官裝備檢查暨妥善率鑑定」，時任該旅聯兵三營戰二連上尉胡姓連長，明知軍事訓練役人員不可執行需具證照或簽證之勤務，仍指派軍事訓練役人員二兵全若堯等人從事鑑定前之戰車保養工作，過程中車號軍9-20349號戰車因砲塔電源異常，致砲塔瞬時大幅度作動上仰，全若堯背部遭砲尾環配重盤重壓並卡住，雖經在場同僚協力脫困並送醫急救，但因肺臟撕裂傷、氣血胸、胸背部壓挫傷併左側多處肋骨骨折、第1及2胸椎骨折等傷重不治。

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檢察官認為，胡姓連長明知軍事訓練役人員不可執行需具證照或簽證之勤務，二兵全若堯為軍事訓練役人員，僅具步槍兵專長合格簽證，竟核定執行協助鑑定勤務，致全若堯意外死亡，顯有過失，但慮及胡姓連長無前科，且已與被害人家屬達成和解，被害人家屬並同意本署予以被告緩起訴處分，被告應向公庫支付新臺幣10萬元，以啟自新。

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