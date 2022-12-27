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    首頁　>　社會

    護理師上班途中車禍申請職災費遭拒 法院判決讓醫院臉綠了

    女護理師騎機車上班途中發生車禍受傷，但任職醫院卻拒絕支付職災費用，高院判決醫院應支付職災補償費316萬多元。（記者楊國文攝）

    女護理師騎機車上班途中發生車禍受傷，但任職醫院卻拒絕支付職災費用，高院判決醫院應支付職災補償費316萬多元。（記者楊國文攝）

    2022/12/27 20:30

    〔記者楊國文／台北報導〕台北市某大型醫院陳姓女護理師，上午6時騎機車到醫師上班途中發生車禍，造成腰椎骨折等傷害，且需使用背架，休養長達半年，向醫院申請職業災害費用，但醫院認為勞工上下班發生交通事故是否為職業災害，尚有疑義，且陳女是主要肇事者，拒絕支付職災補償。高等法院審理認為陳女在上班發生車禍，屬職業災害，且採「無過失責任主義」，醫院有補償勞工責任，今判應支付陳女316萬多元，可上訴。

    判決指出，陳姓女護理師於2016年5月5日上午6時10分騎機車到醫院上班，不料，當她經過北市辛亥路口時，因前方許姓騎士突然減速，陳女來不及煞車，從後方追撞許男後倒地，使她腰椎骨折、下背和骨盆挫傷，全身有多處挫傷，醫院診斷她必須住院接受治療，並使用背架，宜休養3至6個月，她因此以職業災害為由，向醫院申請職災補償。

    不過，醫院主張，勞基法第59條並未明白規範職害的範圍和定義，陳女上班發生車禍是否屬於職業災害，仍有疑義，加上，依據台北市車輛行車事故鑑定委員會的鑑定結果，陳女是車禍的主要肇事原因，不應將損害轉嫁給醫院，應將陳女請求職災補償判決駁回。

    高等法院指出，勞基法第59條規定的職業災害補償制度是採「無過失責任主義」，凡是僱主對於業務上災害的發生，不論有無故意過失，均應負起補償責任，因此陳女發生車禍確實屬於職災，依法可向任職醫院申請職災補償相關費用。

    高院審理認定，醫院應支付陳女包括醫療費、住院費、醫材費、不能工作期間的工資補償等職災補償費用共316萬多元。還可上訴。

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