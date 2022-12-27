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    台中清水8車連環撞4送醫 1婦人命危

    台中市清水區臨海路發生多車連環撞，多人送醫。（記者歐素美翻攝）

    台中市清水區臨海路發生多車連環撞，多人送醫。（記者歐素美翻攝）

    2022/12/27 18:03

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市清水區臨海路今天下午3點多發生一起重大車禍！2輛曳引車、4輛自小客車，1輛小貨車及1輛大貨車共8車撞在一起，造成多人受傷，其中2人被送往梧棲童綜合醫院、小客車的駕駛被送往大甲李綜合醫院，小客車副駕駛座上的陳姓婦人被救出時已無呼吸心跳，經送往大甲光田醫院急救無效。

    這起車禍事故發生在今天下午3點38分，台中市消防局接獲通報指稱清水區臨海路發生車禍，立即派遣清水、大甲、大安分隊，出動消防車2輛、救護車3輛、人員19名前往搶救。

    現場共有8輛車子撞在一起，場面混亂，警方初步調查，目前有4人被送往醫院，其中大貨車駕駛許男（28歲）意識清楚、腹部挫傷、左膝與右膝挫傷、左手腕挫傷、目前在童綜合醫院留院觀察中；計程車司機施男（66歲）意識清楚、腰與骨盆挫傷、目前在童綜合醫院治療並留院觀察中。

    另白色小客車女駕駛被送往大甲李綜合醫院，意識清楚，目前檢查中；坐在副駕駛座的陳女（65歲）因困在車中，被救出時已無呼吸心跳，經大甲光田醫院急救無效，目前正等候家屬到場。

    警方表示，目前現場全面封閉，警方正積極處理調查釐清事故原因。

    台中市清水區臨海路發生連環車禍，現場出現大車壓小車，小客車內有人受困，消防人員趕往救援。（記者歐素美翻攝）

    台中市清水區臨海路發生連環車禍，現場出現大車壓小車，小客車內有人受困，消防人員趕往救援。（記者歐素美翻攝）

    清水區臨海路27日下午發生多車連環撞車禍事故，造成多人送醫。（記者歐素美翻攝）

    清水區臨海路27日下午發生多車連環撞車禍事故，造成多人送醫。（記者歐素美翻攝）

    小客車幾乎被得完全變形。（記者歐素美翻攝）

    小客車幾乎被得完全變形。（記者歐素美翻攝）

    台中市清水區臨海路發生重大車禍，現場車子被撞得車頭幾乎全毀。（記者歐素美翻攝）

    台中市清水區臨海路發生重大車禍，現場車子被撞得車頭幾乎全毀。（記者歐素美翻攝）

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