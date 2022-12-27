驚悚翻滾片！轎車疑闖紅燈攔腰撞 休旅車四輪朝天滑行釀2傷

自小客攔腰撞上休旅車。（民眾提供）

2022/12/27 17:02

［記者許國楨／台中報導〕台中市昨清晨發生一起驚悚車禍，一輛轎車行經北屯區一處路口時，疑因闖紅燈攔腰撞上另輛休旅車，由於撞擊力道猛烈，休旅車當場被撞到翻覆四輪朝天滑行，最後呈側翻狀態才停住，造成兩造駕駛均因此受傷，所幸經就醫均無生命危險，車禍肇因及責任歸屬仍需進一步鑑定釐清。

這起車禍發生在昨清晨6點多，26歲廖男當時駕駛網稱神A的白色豐田Altis自小客，由陳平路沿榮德路往崇德三路方向直行，另輛由30歲李男駕駛，有「瑞典坦克」美名的VOLVO休旅車，則是由松竹路沿敦化路往敦化三路直行，雙方在榮德路與敦化路口發生碰撞，因撞擊力道猛烈，除自小客當場轉了一圈，被攔腰撞上的休旅車則噴飛還失去重心翻覆。

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從相關監視器影像顯示，休旅車翻覆後還四輪朝天打轉滑行了10多公尺，最後呈側翻狀態停住，過程驚悚，而這起事故也造成自小客車頭嚴重受損，休旅車車身也多處損毀，轄區第五分局交通分隊獲報趕往處理，廖男左腳擦挫傷，李男則是右腳擦挫傷，經自行就醫幸均無大礙。

警方表示，經對兩造駕駛酒測均無飲酒反應，初判因自小客違反號誌闖紅燈釀禍，休旅車尚未發現肇因，事故確實原因及責任歸屬，已調閱路口監視器畫面釐清肇事經過還原。

休旅車被撞到翻覆滑行。（民眾提供）

自小客車頭受損嚴重。（民眾提供）

休旅車最後側翻停住，車身多處受損。（民眾提供）

發生事故路口。（民眾提供）

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