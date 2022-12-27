海巡署東部一二岸巡隊長遭爆喝酒狂歡 海巡署：調查中

海巡署東部分署第一二岸巡隊長黃德男遭爆料疫情期間在南海園（小虎鯨）海洋驛站內飲酒歡唱。（翻攝海洋驛站臉書）

2022/12/27 14:26

〔記者王錦義／花蓮報導〕海巡署東部分署第一二岸巡隊長黃德男今年3月疫情期間，帶隊到花蓮加灣超商外群聚飲酒遭記過，今又再被爆料4到7月期間，黃率眾到南海園（小虎鯨）海洋驛站飲酒歡唱，疑似把公家驛站當成私人招待所？對此，一二岸巡回應指出，案件由上級調查中，地方無法回應。

南海園（小虎鯨）海洋驛站位於花蓮縣新城鄉康樂村，驛站外觀有著醒目的白藍色調，以凸顯周邊遊憩景點、鯨豚生態、海洋廢棄物回收再利用為主軸，輔以海廢藝術展示，同時也結合海洋保育知識、海域安全教育、在地環境等展示內容，是相當豐富的主題館，針對機關、學校採預約制導覽參觀。

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爆料者指出，今年4至7月本土疫情高峰期間，海洋驛站並未開放民眾預約參觀，而海巡署為了避免官兵們交叉感染，辦公也實施分倉分流管制，不論休假或用餐都嚴格執行防疫工作，也停止所有督導行程，避免群聚感染。但疫情期間驛站內部反而變成部份軍士官兵狂歡喝酒場合，由黃德男呼朋引伴到小虎鯨驛站喝酒吃肉、歡唱玩樂。

遭爆料的第一二岸巡隊隊長黃德男，2020年8月從警衛隊副隊長升任，但今年3月就曾遭踢爆違紀，帶隊10多人到花蓮加灣的超商飲酒，違反當時的防疫規定，還不假離營及觸犯上班時段營外飲酒規定，爆料後經上級查證屬實，黃遭記過處分1次，但並未調職。

海巡署東部分署位於台東市，轄區橫跨花蓮、台東兩縣，下轄2個岸巡隊，第一二岸巡隊位在花蓮新城鄉，總編制約300人，隊本部有40至50人，其他為內勤人員。主要工作負責花蓮地區七星潭等海域、海岸、河口的安全，甚至是非通商口岸的查緝走私、防止非法入出國、執行通商口岸人員安全檢查及其他犯罪調查事項。

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