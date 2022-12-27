竹東傳殺狗賣香肉 莊男涉殺狗分屍被法辦

新竹縣竹東鎮爆發莊姓男子殺狗、分屍案，新竹縣動保所人員會同警方、社團法人流浪動物珍愛協會等到場，果然看到一隻狗狗疑似遭到剃毛，已經吊死。（圖油流浪動物珍愛協會提供）

2022/12/27 14:44

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣竹東鎮40歲莊姓男子被控涉嫌殺狗，新竹縣議員朱健銘昨晚7點多接獲通報後，會同社團法人流浪動物珍愛協會副理事長黃宣富趕往現場了解。黃宣富說，確實在莊男住宅鐵捲門後有1隻不明犬隻已經被剃毛、吊死在現場，疑似還有摘取內臟、分屍、肢解等可怕行徑！因為他們根據檢舉人的檢舉內容，在莊男住處附近的水溝內起獲遭到肢解的另1隻遇害犬隻四肢的殘肢2塊，起獲疑似犯案工具鐵棍、菜刀、鐮刀等，但頭顱跟其他軀幹仍不明所蹤。

新竹縣動物保護防疫所表示，新竹縣竹東警分局已協助調查，全案涉及刑責，將在訊後直接移送新竹地檢署，交由檢方先行偵、處，動保所則會續辦本案是否另有涉及其他違反動物保護法部分，深入追查。

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「悲劇」！朱健銘和社團法人流浪動物珍愛協會昨晚接獲檢舉趕到場時果然發現一如檢舉人所言，這個莊姓民宅根本就是動物的煉獄！

朱健銘說，檢舉民眾昨晚通報指竹東下公館地區有莊姓男子涉嫌殺狗，不僅剝皮、拔毛、還取內臟、肢解，莊男住處有多個大型冰箱，懷疑是捕狗、殺狗賣香肉。

黃宣富說，他們到場確實發現一隻疑似是黑色的土狗已經被剃毛且吊死在莊男住家鐵捲門後，大白天大剌剌的殺狗，完全沒有避諱。

黃宣富說，莊男告訴到場的員警說，他是因為這些流浪狗到處踩踏他的農作，所以才用山豬吊抓捕，再以鐵棍杖斃，接著斷頭、放血。

由於檢舉人清楚表示莊男還殺了另1隻狗，所以他們在周邊作地毯式清查，果然在附近的排水溝內發現的狗的四肢，但是頭顱不易而飛，軀體也還沒找到，他們將持續清查、搜找，讓受害的生靈能獲得安息。

動保人士直言，莊男的手法粗暴但專業，再加上屋內有許多大型冰箱，冰箱內冰存有許多不明肉品，懷疑是專業的抓狗、屠狗、賣狗肉者，希望相關單位徹查到底。

新竹縣竹東鎮驚爆有人殺狗！縣議員朱健銘（左）到場看到受害犬隻也忍不住大嘆真是作孽！悲劇！（圖由社團法人流浪動物珍愛協會）

涉嫌屠狗還分屍的莊姓男子（右）手捧起被害犬隻的內臟。（社團法人流浪動物珍愛協會提供）

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