噪音結怨刺死女鄰居 法院拒信「義憤殺人」判12年8月定讞

陳婦因噪音問題與鄰居洪慶明發生爭執，被持水果刀殺害致死，最高法院維持歷審見解，認定洪男犯殺人罪但考量他自首，判刑12年8月定讞。（示意圖，資料照）

2022/12/27 11:08

〔記者溫于德／台北報導〕陳婦家住桃園市龜山某社區7樓，因樓板噪音與6樓住戶洪慶明結怨，去年10月陳婦持菜刀找洪男理論，反遭洪男持水果刀刺入左背傷重致死。洪男辯稱是義憤殺人，未獲一、二審採信，但考量洪男符合自首要件，依殺人罪判刑12年8月；最高法院駁回上訴定讞。

去年10月17日下午1時45分，7樓陳婦因噪音問題持菜刀下樓與洪男發生口角衝突，此時已有酒意的洪男先持家中木椅朝外丟擲，再返回屋內拿水果刀與陳婦在電梯間理論。

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接著洪男持水果刀刺入陳婦左背部等處，害陳婦背部多處刀傷，傷重不支倒地。陳婦兒子此時聞聲下樓發現母親身受重傷，洪男則返回屋內報案，陳婦經送醫急救不治。

法院審理時，洪男否認殺人犯行，辯稱當下是因為陳婦持菜刀理論，「我一時氣憤才拿水果刀，屬於義憤殺人」。辯護人也說，案發前兩人因為發生爭吵，洪男情緒已被挑起，又見到陳婦持刀前來，心情義憤下才會殺人。

一審桃園地院、二審高等法院均認為，洪男使用的水果刀全長約29公分，刀刃為質地堅硬的金屬材質，而陳婦身長約148公分，胸寬、胸厚分別為29、15公分，其外觀體型及營養狀況稍瘦，可見陳婦身型相較洪男及一般人均更為瘦小，洪男卻持刀近距離刺向陳婦左背導致死亡，且洪男是身心健全的成年人，也有相當社會經歷，一定知道這種行兇方式會致人於死。

一、二審更指出，洪男在陳婦背部仍插有水果刀情況下，非但沒有馬上停手救助，反而推到陳婦害正面倒地，再跨坐於陳婦的腹部並壓制，導致陳婦受有長達18公分的刺創傷害，再度證明洪男犯殺人罪。

不過一、二審也審酌洪男行兇後隨即3度撥打110報案、1次撥打119叫救護車，犯後也未逃匿，符合自首要件，依殺人罪判洪男12年8月徒刑。最高法院駁回上訴定讞。

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