為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    噪音結怨刺死女鄰居 法院拒信「義憤殺人」判12年8月定讞

    陳婦因噪音問題與鄰居洪慶明發生爭執，被持水果刀殺害致死，最高法院維持歷審見解，認定洪男犯殺人罪但考量他自首，判刑12年8月定讞。（示意圖，資料照）

    陳婦因噪音問題與鄰居洪慶明發生爭執，被持水果刀殺害致死，最高法院維持歷審見解，認定洪男犯殺人罪但考量他自首，判刑12年8月定讞。（示意圖，資料照）

    2022/12/27 11:08

    〔記者溫于德／台北報導〕陳婦家住桃園市龜山某社區7樓，因樓板噪音與6樓住戶洪慶明結怨，去年10月陳婦持菜刀找洪男理論，反遭洪男持水果刀刺入左背傷重致死。洪男辯稱是義憤殺人，未獲一、二審採信，但考量洪男符合自首要件，依殺人罪判刑12年8月；最高法院駁回上訴定讞。

    去年10月17日下午1時45分，7樓陳婦因噪音問題持菜刀下樓與洪男發生口角衝突，此時已有酒意的洪男先持家中木椅朝外丟擲，再返回屋內拿水果刀與陳婦在電梯間理論。

    接著洪男持水果刀刺入陳婦左背部等處，害陳婦背部多處刀傷，傷重不支倒地。陳婦兒子此時聞聲下樓發現母親身受重傷，洪男則返回屋內報案，陳婦經送醫急救不治。

    法院審理時，洪男否認殺人犯行，辯稱當下是因為陳婦持菜刀理論，「我一時氣憤才拿水果刀，屬於義憤殺人」。辯護人也說，案發前兩人因為發生爭吵，洪男情緒已被挑起，又見到陳婦持刀前來，心情義憤下才會殺人。

    一審桃園地院、二審高等法院均認為，洪男使用的水果刀全長約29公分，刀刃為質地堅硬的金屬材質，而陳婦身長約148公分，胸寬、胸厚分別為29、15公分，其外觀體型及營養狀況稍瘦，可見陳婦身型相較洪男及一般人均更為瘦小，洪男卻持刀近距離刺向陳婦左背導致死亡，且洪男是身心健全的成年人，也有相當社會經歷，一定知道這種行兇方式會致人於死。

    一、二審更指出，洪男在陳婦背部仍插有水果刀情況下，非但沒有馬上停手救助，反而推到陳婦害正面倒地，再跨坐於陳婦的腹部並壓制，導致陳婦受有長達18公分的刺創傷害，再度證明洪男犯殺人罪。

    不過一、二審也審酌洪男行兇後隨即3度撥打110報案、1次撥打119叫救護車，犯後也未逃匿，符合自首要件，依殺人罪判洪男12年8月徒刑。最高法院駁回上訴定讞。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    自認遭影射是「看門狗」 男殺鄰居致夫死婦傷 判22年定讞
    2021/09/07 12:24

    自認遭影射是「看門狗」 男殺鄰居致夫死婦傷 判22年定讞
    母遭辱「看門狗」…揮刀殺鄰釀1死1傷 凶嫌收押
    2020/07/05 06:13

    母遭辱「看門狗」…揮刀殺鄰釀1死1傷 凶嫌收押

    首份地方創生體檢：疫情更見在地韌性
    母遭辱「看門狗」…男揮刀殺鄰釀1死1傷遭聲押
    2020/07/04 20:55

    母遭辱「看門狗」…男揮刀殺鄰釀1死1傷遭聲押
    男半夜曬衣吵到鄰居竟被刺死 2女兒獲補償71萬元
    2019/01/22 11:04

    男半夜曬衣吵到鄰居竟被刺死 2女兒獲補償71萬元

    2023聯邦四大神卡 優惠全面升級
    社會今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播