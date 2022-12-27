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    首頁　>　社會

    幫幼兒打疫苗開退燒藥 5名醫師遭檢舉詐領健保費處緩起訴

    高雄5名醫生幫幼兒打疫苗後開立退燒藥，卻因健保系統少了「施打疫苗後開立預防性退燒藥」選項害他們遭司法究責。示意圖。（資料照）

    高雄5名醫生幫幼兒打疫苗後開立退燒藥，卻因健保系統少了「施打疫苗後開立預防性退燒藥」選項害他們遭司法究責。示意圖。（資料照）

    2022/12/27 10:41

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄5名醫師替幼兒施打疫苗後，因現行健保系統沒有「施打疫苗後開立預防性退燒藥」選項，他們改用「急性咽炎」等病徵，好心幫家長備藥，疑似遭人向健保署檢舉詐領健保費；雄檢偵結後認定，5名醫師與過去詐領健保費的情況不同，不構成詐欺罪，僅依偽造文書罪處分5人緩起訴。

    檢方指出，高雄新興區某診所疑似被人向健保署檢舉，診所5名醫師替幼兒注射六合一疫苗時，不實開立就診紀錄，並向健保署申請點數，有詐領健保之嫌，健保署將案件移送至檢警單位偵辦後，該診所5名醫師被檢警傳喚到案說明。

    5名醫師到案後坦承犯行，但強調沒有要詐領健保費，他們說，因為現行的健保申報系統中，沒有「施打疫苗後開立預防性退燒藥」這個選項，好心為了幫家長們備藥，只能另選「急性咽炎」等病徵開退燒藥。

    檢方查出，5名醫師共替23位幼兒開立退燒藥，並不實向健保署申報點報，但他們的行為與過去常見的詐領健保費不同，因此認定不構成詐欺罪，僅依僅依偽造文書罪處分5人緩起訴，並應支付1至10萬元的善款給健保署愛心專戶及參加法治教育講座。

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