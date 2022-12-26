5歲女童觀音街頭走失 警用糖果問出家住哪兒

桃園市觀音區的5歲女童，昨（25日）晚間陪媽媽外出購物，卻不小心與媽媽走散在街頭徘徊，幸好遇到好心民眾先帶入超商取暖並報警，大園警方最後讓母女團聚歡喜收場。（記者陳恩惠翻攝）

2022/12/26 19:48

〔記者陳恩惠／桃園報導〕「嗚嗚，我要媽媽！」桃園市觀音區一名5歲女童，昨（25日）晚間陪媽媽外出購物，卻不小心與媽媽走散在街頭徘徊，桃市警大園分局草漯派出所據報，副所長包銘弁、警員涂葰葳到場，發現女童年紀太小，又受到驚嚇，先將她帶回警所，還特別購買糖果終於讓女童破涕為笑，以聊天方式問出女童家的地址，再利用系統查詢戶籍資料，終於順利與女童母親取得聯繫，讓母女倆團聚。

大園分局表示，草漯派出所於25日晚上7點接獲民眾報案，表示新生路上有名女童在路上徘徊，由於當時天氣寒冷，女童衣著單薄還不斷地微微顫抖，民眾擔心女童的身體狀況，先將她帶進超商內休息並報警請求協助。

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草漯派出所副所長包銘弁、警員涂葰葳獲報到場關心，但女童年紀太小又受到驚嚇，僅眼眶泛淚不停說著要找媽媽，員警見狀耐心關懷並買糖果安撫女童情緒，待女童情緒緩和後，終於透露出住家地址，員警隨即利用戶役政系統查出女童家屬的聯絡方式，通知其媽媽前來接人。

女童母親看見寶貝女兒平安無事，高興地將女兒擁入懷中，女童母親表示，晚間她帶著女兒外出買東西，一不留神女兒就離開她的視線不見蹤影，她四處查看卻都沒看見女兒的身影，正要到派出所報案時接到警方的通知，才終於鬆了一口氣，對於警方的熱心協助，深深表示感謝。

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