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    首頁　>　社會

    被分手卻糾纏求復合 惡男談判時趁前女友入睡綑綁性侵

    桃園市簡姓男子糾纏前女友求復合，卻趁對方入睡後用童軍繩綑綁加以性侵內射，被桃園地院依強制性交罪判處3年2月徒刑。（記者余瑞仁攝）

    桃園市簡姓男子糾纏前女友求復合，卻趁對方入睡後用童軍繩綑綁加以性侵內射，被桃園地院依強制性交罪判處3年2月徒刑。（記者余瑞仁攝）

    2022/12/26 16:03

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市簡姓男子被前女友分手後，持續糾纏要求復合，簡男去年4月到前女友住處拿東西、談判時，趁前女友入睡之際，持童軍繩將女子纏繞綑住，見女子驚醒要求口交被拒，卻強行脫衣性侵得逞，女方事後向新男友哭訴、驗傷後報警提告。桃園地院審理後認定簡男性侵犯行，認為簡男為一己私慾性侵，犯後還飾詞狡辯，審結依強制性交罪將他判處3年2月徒刑。可上訴。

    判決指出，簡男於去年3月間與前女友分手，但他仍持續追求糾纏企圖復合，去年4月3日凌晨，簡男前往女方租屋處談判、拿個人物品，趁女方勞累在床上熟睡之際，從屋內取得童軍繩纏繞女子右手，再脫去自己衣褲，女方此時驚醒，簡當下要求女子為他口交。

    女方雖嚴詞拒絕，但簡男卻以手腳壓制對方，強脫女子褲裙、內褲後，在女方以手腳推擋抗拒下，加以強制性交、還射精在女子體內；女子受辱後當晚向新男友哭訴，驗傷後報警提出告訴。

    簡男到案後辯稱前女友當時口頭同意發生關係，做到一半她才反悔，而童軍繩雙方打鬧時纏上的，並非綑綁；但女子向法官證稱，2人當晚躺同張床、有隔開，她很明確拒絕與簡男發生關係，卻遭硬上。

    法院另據受害女子新男友李男的證詞，認為女子事發後近乎崩潰、哽咽大哭，而簡男事後曾透過友人表達願以30萬元和解，而女子前後證述並無矛盾等證據，認定簡男犯行明確，依強制性交罪將簡男判處3年2月徒刑。

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