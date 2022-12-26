愛河無照酒駕害一家4口1死3傷 男子判賠5人共3549萬餘元

愛河無照酒駕1死3傷破天倫夢，酒駕男黃子洋判賠5人共3549餘萬元。（資料照）

2022/12/26 14:18

〔記者黃良傑／高雄報導〕38歲男子黃子洋無照酒駕，去年底在高雄愛河旁，高速闖紅燈撞飛林姓男子一家4口釀成1死3傷，高雄地院判他7年10月，民事判決出爐，共判賠死者林女的父母、丈夫、2名女兒，共3549萬9313元，被告當庭表示同意，接受此一判決內容，但死者丈夫林男曾怒斥黃男說謊，黃犯後稱願意拿名下房產賠償，私下卻企圖脫產，對被告恐無信任感。

被害人林男偕同妻女一家4口，去年12月間晚上徒步經前金區河東路、國民街口，通過行人穿越道時，被黃男駕駛ＢＭＷ轎車撞飛，林妻范女身亡、林和兩名女兒重傷，3人傷勢至今未癒，並留下嚴重後遺症，黃男的酒測值高達1.24。

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刑事部分，被害人林男希望法官從重量刑，期待看到台灣出現第一個酒駕害命者被依殺人罪判死或無期徒刑的案例；但法官認為黃子洋開車發現4名被害人時緊急踩煞車，車速過快無法及時煞住，難認有殺人故意或殺人的不確定故意，但他10多年前曾酒駕肇事，縱使酒駕肇事累犯可從5年改為10年，改依酒駕致死罪判黃男7年10月徒刑。

至於民事求償部分，包括死者雙親、丈夫、2女兒共同主張，被告車輛因車速過快且飲酒後感知及控制車輛能力降低，煞車不及直接撞擊被害人，造成林妻范女死亡；丈夫林男身體多處嚴重骨折、肺部挫傷併血胸及呼吸衰竭、腹部挫傷併肝功能異常、頸椎第二節骨折、肺炎等傷害。

被撞的2名女兒身上也多處骨折，還傷及全排牙齒、肝肺挫傷、嚴重頭部外傷合併兩側急性外傷性顱內出血、外傷性癲癇等傷害，支出醫藥費用、看護費用，扶養費用、不能工作薪資損失，以及勞動能力減損等財產上損害，而白髮人送黑髮人的范女雙親，因喪失至親，身體、精神承受莫大苦痛。

高雄簡易庭判賠范父441萬7240元、范母459萬2404元、丈夫林男1142萬7157元，以及兩名女兒各926萬550元、580萬1962元，總計3549萬9313元，全案還可上訴，被告黃子洋同意原告請求，並同意為認諾判決。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

愛河無照酒駕1死3傷破天倫夢，酒駕男黃子洋判賠5人共3549餘萬元。（資料照）

愛河無照酒駕1死3傷破天倫夢，酒駕男黃子洋判賠5人共3549餘萬元。（資料照）

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