退休老師遭砍殺險喪命 行凶男判刑8年

退休舞蹈老師謝惠蓉提供她被黃男持菜刀割喉（左）與頭部的刀傷（右），在醫院手術時的照片。（記者林嘉東攝；本報合成）

2022/12/26 14:08

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名黃姓男子罹患被害妄想症，長期懷疑樓上退休的謝姓舞蹈老師對自己施用毒氣，去年6月8日晚間6時許趁對方倒垃圾時，持菜刀砍殺她。黃男下手兇殘，連砍頭、頸等要害10多刀，所幸警方及時到場救出謝婦。基隆地院近日審結，認定黃男觸犯殺人未遂罪，判處有期徒刑8年，並應於刑之執行前，令入相當處所，施以監護5年。

檢警調查，罹患妄想症的黃男與謝姓退休老師為樓上、樓下的鄰居，黃男長期認為謝婦對他下藥（毒氣）長達11年，加上長年未接受精神醫療，竟於案發時持菜刀在家門口等待，見謝婦下樓丟垃圾，隨即朝其頭、頸部砍殺，還將謝婦壓制在地，持續劈砍其雙腳，直到員警獲報到場，持齊眉棍打退黃男，救出受重傷的謝婦，緊急送醫救回一命。

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法院審理時，謝婦向法官案發時黃男手持菜刀站在住處門口，突然持刀砍自己的頭、頸部，本能伸出雙手抵擋，擋不住黃男攻勢，不支倒地；黃男仍不罷手，跪坐著朝自己的頸、背部砍殺，邊砍還邊喊：「給你死、給你死」、「神經病殺人不會判死」前、後共砍了10多刀。

謝婦還稱，傷口雖然都已經縫合，但後遺症不斷，右手不時刺痛，功能未恢復，耳朵耳鳴，頭痛欲裂，不時昏倒。

黃男則向法官指稱，自己才是被下藥的被害者，當時謝婦突然下樓，以為她要攻擊，才會隨手拿刀防衛，並沒有砍其頸部及雙腳。黃男辯護律師則表示，當時是黃男報警，宣稱有小偷，並沒有殺害謝婦的意圖，請法官從輕量刑。

但公訴檢察官林秋田表示，黃報警時說有小偷，並非通報他殺人，不符合自首要件；此外，療養院的鑑定認為黃有妄想症，也指出黃經過治療後，精神狀況已有好轉，但黃當庭仍否認殺人犯行毫無悔意，請法院從重量刑。

法官認為，黃男罹有妄想症認為自己被謝婦下藥，造成身心極大痛苦，並有焦慮、恐懼、憂鬱等行為，導致其辨識行為顯著減低，依法得減輕其刑。但黃男因懷疑遭謝婦攻擊，竟持菜刀砍殺被害人，造成其生理、心理均造成嚴重危害，犯後僅承認傷害犯意，未坦承殺人未遂犯行，且未與被害人和解，故判處有期徒刑8年，並應於刑之執行前，令入相當處所，施以監護5年。

基隆地院近日審結，認定黃男觸犯殺人未遂罪，判處有期徒刑8年，並應於刑之執行前，令入相當處所，施以監護5年。 （記者吳昇儒攝）

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