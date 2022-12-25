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    冒充警員迫按摩女上床性侵 他逃17年因憂鬱症投案被判刑

    冒充「周警員」迫按摩女上床性侵，逃17年避追訴因憂鬱症投案遭判刑3年8月。（示意圖）

    冒充「周警員」迫按摩女上床性侵，逃17年避追訴因憂鬱症投案遭判刑3年8月。（示意圖）

    2022/12/25 14:36

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄一名失聰男子阿凱（化名）於17年前，前往按摩店「鬆一下」，見按摩女小玉（化名）的店無照經營，誆稱自己是三民二分局的周姓員警，小玉若不與他發生關係，就要以無照營業辦她，脅迫與他性交，並恫嚇稱樓下還有2名警察，每人需給5千元封嘴，她因害怕遭扭送警局，被迫交付3千元，被害人不堪受辱，事後向警方查詢才知被騙，他逃亡17年投案，避掉2案追訴，強制性交部分被判3年8月。

    高雄地院審理得知被告、被害人調解失敗，被害人求償144萬元，每月給付3萬元，分48期，因雙方調解條件差距過大，沒有達成和解，阿凱被通緝選擇逃亡，被通緝17年後，因通緝壓力大到罹患憂鬱症，阿凱今年5月自行到案，因僭行公務員職務、恐嚇取財已過追訴期。

    判決書指出，被告於2004年11月間到苓雅區小玉的裡面按摩，得知她的店是無照營業，便假冒自己是派出所「周警員」，以逮捕法辦她脅迫小玉和他上床，還恐嚇她樓下還有同行2警，索賄1萬5千元，每警5千元封嘴，被害人最後人財兩失，被迫做完全套，還喊價付了3千元給被告。

    被害人不甘受辱向三民二分局投訴這名可惡「周警員」，才知受騙，報警對他提告性侵、恐嚇取財等罪，高雄地檢署偵結後，依強制性交、僭行公務員職務、恐嚇取財罪起訴，阿凱未到案遭通緝，他長達17年逃亡失眠，期間藉酒消愁，患上慢性憂鬱，直到今年5月間才自行投案，坦承假冒「周警員」脅迫按摩女跟他上床。

    法官審酌被告僭行公務員職務、恐嚇取財罪追訴期，加計後為12年6月，超過法定追訴期時限，兩案予以免訴，仍依強制性交罪判刑3年8月，全案可上訴。

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