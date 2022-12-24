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    首頁　>　社會

    藏兒子內褲反被推下樓梯斷骨 怪癖男挨告突然身亡

    男子阿昌三度脫下就讀小學的兒子內褲藏匿，意外被兒子羞憤難耐推下樓，多處骨折，妻子得知報警，阿昌被依乘機猥褻罪移送，一審判1年2月刑，沒想到上訴二審期間，阿昌突然身亡，高院諭知全案公訴不受理。（情境照）

    男子阿昌三度脫下就讀小學的兒子內褲藏匿，意外被兒子羞憤難耐推下樓，多處骨折，妻子得知報警，阿昌被依乘機猥褻罪移送，一審判1年2月刑，沒想到上訴二審期間，阿昌突然身亡，高院諭知全案公訴不受理。（情境照）

    2022/12/24 23:49

    〔記者吳政峰／台北報導〕桃園男子阿昌（化名）2018年起三度脫下就讀小學的兒子內褲藏匿，兒子羞憤難耐，把他推下樓，造成多處骨折。而後阿昌妻子得知此事，憤而跟警方投訴，阿昌因而被依乘機猥褻罪移送，一審桃園地院判處1年2月刑，沒想到上訴二審期間，高院突然收到阿昌的死訊，日前判處公訴不受理。

    2018年間，小昌在住處見年僅7歲的兒子熟睡，竟把他的內褲脫下來並藏匿，任其下半身赤裸，兒子因為覺得下體涼涼的，驚醒才知此事。隔年8月，阿昌故技重施，再度脫下兒子內褲藏匿，兒子醒來後察覺內褲又不見，得知是老爸幹的，羞憤難耐，立刻向母親哭訴，其母不想事態擴大，便全力安撫，要他隱忍下來。

    沒想到2020年9月間，阿昌三度犯案，兒子耐不住羞憤，見老爸完事後準備離開房間、沿著樓梯下樓，立刻出手從後方猛推，導致阿昌滾下樓，造成5根肋骨斷裂及其他傷勢，但阿昌未提告。

    某日，阿昌跟老婆因為家務事爭吵，聲音過大，警察到場處理，詎料阿昌妻子一看到員警前來，立刻托出阿昌有脫兒子內褲、藏褲怪癖。由於猥褻兒童屬於公訴罪，警方得知後當場通報檢方偵辦。

    一審桃園地院認為阿昌並沒有精神方面的問題，考量他承認犯行、態度良好，依成年人故意對兒童犯乘機猥褻罪，判刑1年2月。

    阿昌覺得判太重，上訴二審，沒想到高院日前突然收到阿昌已於10月9日身亡的消息，有戶籍謄本可證明，由於被告已死亡，依法只能不受理，故合議庭日前撤銷原判決，改諭知全案公訴不受理。

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