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    確診趴趴走還不戴口罩 彰化保險員判賠這家族16人307萬

    確診趴趴走還不戴口罩 彰化保險員判賠這家族16人307萬。（資料照；本報合成）

    確診趴趴走還不戴口罩 彰化保險員判賠這家族16人307萬。（資料照；本報合成）

    2022/12/24 20:14

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕去年5月間彰化縣傳出現首例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診案例，溪湖鎮「葡萄媽媽」確診後，該傳染鏈陸續造成逾30多人感染，其中還發生「女保險業務員之亂」，胡姓保險業務員接觸「葡萄媽媽」後確診，確診後竟還外出狂賣防疫保單，造成「美髮店家族」16人染疫，該家族成員不僅領不到防疫保單的理賠，更不得不居隔或住院約1個月，造成個人健康和收入莫大的損失。

    女保險業務員始終認為，美髮店的客人來來去去，該家族染疫與她無關；這個家族成員聯合起來向她求償359萬7379元，彰化地院審理後，認為被告所辯不足採信，應付給原告16人共307萬3775元。

    判決書指出，胡女與「葡萄媽媽」是歌唱班的好友，去年5月8日到花壇全國麗園婚宴會館參加喜宴，兩人同桌密切接觸，11日兩人又參加歌唱班聚會，12日深夜「葡萄媽媽」確診檢驗結果出爐，隔天彰化縣府對「葡萄媽媽」的接觸者發佈居隔通報。

    判決書說，胡女明知已被匡列、不得外出，卻隱暪接觸史，13日到徐女所經營的美髮店推銷防疫保單，期間也沒有戴口罩，結果造成徐女染疫，徐女先生接著感染，徐女的公婆、父母及2個兒子也被波及，徐女的公婆和父母傳染給其他家族中人，整個家族共16人先後確診。

    徐女家族的請求賠償金額均依照防疫保單的標準，獲賠最多的是徐女，她在負壓隔離病房住了30天（每日給付9000元），另隔離13天，美髮店停業43天，總共獲判賠58萬8865元。

    賠償金額第二高的是徐女的丈夫，他在負壓隔離病房共21天，46天無法上班，獲判賠36萬6866元。徐女的大兒子在負壓隔離病房住了21天，獲判賠32萬2222元，其二兒子住院26天，判賠27萬9551元。

    家族成員中其他沒有住進負壓隔離病房者，依其收入，賠償金額約在10萬至20萬元間。

    徐女的父母因經營家族事業，收入較高，染疫居隔達半個月，事業停擺，請求經營損失64萬元賠償，但法院認為此金額過高，以12萬2400元為合理。全案仍可上訴。

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    彰化縣溪湖鎮去年首傳確診案例，民眾至醫院採檢。（資料照，記者顏宏駿攝）

    彰化縣溪湖鎮去年首傳確診案例，民眾至醫院採檢。（資料照，記者顏宏駿攝）

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