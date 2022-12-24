12/24 雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜！
2022/12/24 22:18
〔即時新聞／綜合報導〕今晚（12月24日）開獎的第111000307期今彩539與雙贏彩，頭獎均摃龜。
第111000307期雙贏彩中獎號碼為「02、03、07、10、12、14、16、20、21、22、23、24」，頭獎摃龜；貳獎共4注中獎，每注可得10萬元；參獎共142注中獎，每注可得500元；肆獎共1503注中獎，每注可得100元。
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第111000307期今彩539中獎號碼為「01、03、04、31、34」，頭獎摃龜；貳獎共188注中獎，每注可得2萬元；參獎共6529注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬4347注中獎，每注可得50元。
第111000307期39樂合彩中獎號碼為「01、03、04、31、34」，四合共5注中獎，每注可得21萬2500元；三合共274注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬117注中獎，每注可得1125元。
第111000307期3星彩中獎號碼為「602」，正彩共19注中獎，每注可得1萬2500元。
第111000307期4星彩中獎號碼為「9684」，正彩共1注中獎，每注可得12萬5000元。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」