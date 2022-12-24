不堪低溫？板橋騎士趴車上送醫不治 新莊街友倒在蕉園死亡

23日傳出街友失溫致命的新莊菜園。（記者吳仁捷翻攝）

2022/12/24 12:15

〔記者吳仁捷／新北報導〕寒流襲台，新北市一連兩天傳出12人因不堪低溫瀕死救護送醫，其中今天板橋區一名騎士雖身穿厚暖衣物，卻倒趴機車上送醫不治，相關單位不排除低溫害命，至於23日上午於新莊發現的黃姓街友，檢警相驗後也釐清為失溫休克致命，因近日氣溫直直落，新北市政府、消防局呼籲市民、慢性病友、街友、幼兒做好保暖。

新北市板橋鬧區今天上午6時許發現一名騎士倒在機車車頭，車輛停放路邊，路人原以為騎士疲勞睡著，因擔心他安危，呼喊沒反應而報案，消防、警方到場，赫見騎士失去呼吸心跳，送醫仍回天乏術，目前仍在釐清其身分以通知家屬，不排除低溫誘發心血管疾病致命。

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據新北市消防局統計，因持續低溫，23日有9人因內科失去呼吸心跳，瀕死就醫，24日至上午12時也有3人因內科失去呼吸心跳就醫，兩天累計達12人瀕死送醫，低溫嚴重威脅民眾健康、性命。

警方說，23日上午6時30分，新莊種菜民眾於中華路三段旁香蕉園發現一街友倒地，明顯死亡，警方勘驗沒發現打鬥，死者身上穿著棉襖外套、西裝外套、棉衣與西裝褲、皮鞋，但都破損，身上沒發現證件，於外套內袋留有1600元、玩具1台，相驗後初判為失溫致命。

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