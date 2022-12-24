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    角力國手淪毒蟲！販毒被捕宣稱：大麻提升創作靈感

    翁男曾經是角力國手，後因受傷而淡出角力。（警方提供）

    翁男曾經是角力國手，後因受傷而淡出角力。（警方提供）

    2022/12/24 10:45

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局刑事警察大隊偵二隊去年查獲一起大麻毒品案，向上追查販毒者，竟發現大麻來自於居住於台北市中山區的翁姓男子，翁男還是前角力國手，曾在全中運、全大運獲得角力冠軍，也曾為國家代表隊成員，警方搜索查獲1.83毫克，承認吸毒、但否認販毒的翁男說，他熱愛創作「饒舌音樂」，常與大學時期學長、學弟交流吸大麻心得，他還強調，「吸大麻能增加我的音樂創作靈感」。

    刑警大隊偵二隊調查，警方去年發現蘇姓男子持有吸食大麻，查扣大麻1.83公克，進一步追查來源，發現是學弟翁姓男子賣給學長蘇男，警方跟監蒐證之後，集結優勢警力，持台北地方法院核發之搜索票，到北市中山區翁男的租屋處執行搜索，查扣相關帳冊、吸食工具，順利將翁男查獲到案。

    翁男說，自己剛自大學畢業不久，平常熱愛創作饒舌音樂，有吸大麻的習慣，常與大學時期的學長、學弟一起交流大麻施用心得，但他否認販毒，他宣稱吸食大麻，能增加音樂創作靈感，不過，警方發現，翁男自認自己行事謹慎，且與人為善，交易毒品都直接使用自己名下帳戶轉帳，絲毫不怕被警方查緝。

    警方調查，翁男為前角力國手，曾在全中運、全大運獲得角力冠軍，曾為國家代表隊成員，身材精壯魁武，但他因受傷而淡出角力界，台北地檢署偵查之後，依「毒品危害防制條例罪」提起公訴。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警方查扣的大麻。（警方提供）

    警方查扣的大麻。（警方提供）

    警方在蘇姓男子攜帶的香菸盒內查獲大麻。（警方提供）

    警方在蘇姓男子攜帶的香菸盒內查獲大麻。（警方提供）

    曾為角力國手的翁男，改行從事「饒舌音樂」創作。（警方提供）

    曾為角力國手的翁男，改行從事「饒舌音樂」創作。（警方提供）

    翁男涉嫌販毒交易的對話顯示，每公克大麻售價高達1800元。（警方提供）

    翁男涉嫌販毒交易的對話顯示，每公克大麻售價高達1800元。（警方提供）

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